Weihnachtsbaum steht

Wertheim. Seit Donnerstag schmückt der diesjährige Weihnachtsbaum den Wertheimer Marktplatz. Wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auf Facebook mitteilte, stammt die 13 Meter hohe Küstentanne aus dem Stadtwald, genauer dem Gewann „Kirchnersbrunn“ im Grünenwörter Wald. In den kommenden Tagen werde der Baum geschmückt, so der OB.

Beleuchtung früher abgeschaltet

Die Weihnachtsbeleuchtung, die seit Dienstag montiert wird, soll laut Herrera Torrez bereits um 21 Uhr und an den Wochenenden um 22.30 Uhr abgeschaltet werden. Bis zum vergangen Jahr leuchtete sie bis 23 Uhr, an den Weihnachtstagen und an Silvester bis Mitternacht.

An Weihnachten und Neujahr werde sie „etwas länger brennen“, so der OB. wei