Mop-Näherei wird zum Global-Player

Bestenheid. Die Firma Vermop Salmon ist weltweit für ihre technologisch führenden Reinigungssysteme bekannt. In mehr als 90 Jahren Firmengeschichte hat sich die einstige Mop-Näherei zu einem internationalen Unternehmen entwickelt.

Oberbürgermeister Herrera Torrez und Ulrike Müller, Mitarbeiterin im Referat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, besuchten das Unternehmen in Bestenheid. Geschäftsführer Robert Auer und Jochen Hammrich, Leiter Supply Chain, stellten den Besuchern die Firmenphilosophie, Historie und Entwicklung vor.

Dritte Generation

Gegründet wurde das Unternehmen 1927 von Max und Else Salmon als Textilverarbeitungsfabrik in Mönchengladbach. Nach der Zerstörung des Betriebsgebäudes im Zweiten Weltkrieg nahm die Familie Salmon die Produktion in Wertheim wieder auf. Geschäftsführender Gesellschafter Dirk Salmon führt das Unternehmen mittlerweile in der dritten Generation. Das umfassende Sortiment an Reinigungsgeräten und -systemen sowie an Zubehör für den gewerblichen und privaten Einsatz wird seither in Gilching bei München entwickelt und an vier Produktionsstandorten in Bestenheid hergestellt. Rund 200 Beschäftigte arbeiten am Standort Wertheim. Deutschlandweit beschäftigt Vermop Salmon rund 270 Mitarbeiter.

Beim Rundgang durch das Unternehmen gewann Herrera Torrez einen direkten Einblick in die Produktionsabläufe. Supply-Chain-Verantwortlicher Jochen Hammrich erläuterte die Bedeutung des Qualitätsmanagements und der Innovationskraft: „Im Laufe der letzten 25 Jahre hat Vermop insgesamt 24 Innovations- und Design Awards gewonnen und über 75 Patente- und Gebrauchsmuster angemeldet.“

Um weiterhin auf dem internationalen Markt bestehen zu können, müsse die Logistik optimiert werden, so Jochen Hammrich weiter. Dafür habe sich Vermop bereits vor Jahren direkt an das Werk in der Hafenstraße angrenzende, private Grundstücksflächen gesichert, auf denen mittelfristig eine Erweiterung des Logistikzentrums errichtet werden soll. pm