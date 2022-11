Erhöhung der Kita-Gebühren umstritten

Wertheim. Ob und welcher Höhe die Gebühren für die Kita-Plätze in Wertheim im nächsten Jahr steigen, ist noch unklar. Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen stimmte am Montagabend zwar dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Elternbeiträge im Schnitt um 3,9 Prozent anzuheben. Aber es gab zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen, so dass eine Mehrheit im Gemeinderat, der letztendlich entscheidet, nicht sicher ist. Die skeptischen Gremiumsmitglieder argumentierten, dass man in der derzeitigen Situation Familien nicht noch stärker belasten könne. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hingegen argumentiert, man könne die Erhöhung nicht aufschieben, da die Gemeinden nicht auf Dauer die Folgen der hohen Inflation ausgleichen könnten. Das sei Angelegenheit des Bundes, der auch schon entsprechende Hilfspakete beschlossen habe. Das Thema dürfte in der Gemeinderatssitzung am 21. November erneut diskutiert werden.

