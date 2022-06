Waldenhausen will seine Ortsrufanlage behalten

Die Linde im Bereich Steige/altersgerechter Zugang zur Mehrzweckhalle sollte aus Umweltschutzgründen erhalten werden. Durch die Baustellen in dem Bereich ist der Baum nun aber so beschädigt, dass er nicht mehr erhalten werden kann. Die aktuelle Blüte der Linde sei ein letztes Aufbäumen vor dem Absterben, so Ortsvorsteher Gerrit Lang Lang. Daher soll der Baum entfernt werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Vorschläge für einen Ort für eine neue Linde einzureichen.

Die Sprechstunden des Ortsvorstehers finden in neuer Form statt. Ab sofort besteht mittwochs ab 18 Uhr die Möglichkeit, auf der Rathausbank ein kühles Getränk zu genießen. Ab 19 Uhr steht Lang dort für Gespräche zur Verfügung.

Lob hatte der Ortsvorsteher für die gelungene und ausführliche Führung durch den Bahntunnel und die Baustelle am Dienstag (wir berichtete). Es wird einen weiteren Termin für interessierte Waldenhäuser Einwohnerinnen und einwohner geben, der ortsintern kommuniziert wird.

Am neuen teilanonymen Urnengrabfeld wird eine Sandsteinplatte für Namensplaketten der dort Bestatteten aufgestellt. Diese soll ähnlich der Platte in Bettingen sein und so angebracht werden, dass sie im Falle einer Sanierung der Friedhofsmauer zeitweise abgebaut werden kann.

Nachdem die Wertheimer Michaelismesse in klassischer Form auch dieses Jahr nicht stattfindet, plant Waldenhausen am 1. Oktober einen eigenen „Messe-Umzug“ samt Fest. Dabei möchte man die Einweihung der Kirchäckerstraße und des Sophie-Brümmer-Wegs im Neubaugebiet sowie 50 Jahre Eingemeindung nach Wertheim feiern. bdg