TV Wertheim steht finanziell auf soliden Beinen

Wertheim. Die Hauptversammlung des TV Wertheim fand kürzlich im Sitzungssaal des Rathauses statt. Neben den üblichen Berichten aus den Abteilungen wurden auch zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue geehrt (siehe Infobox). Einstimmig beschloss die Versammlung die Einführung eines Familienbeitrags.

Vorsitzender Axel Wältz machte deutlich, dass der Turnverein die Corona-Pandemie gut überstanden habe. Die meisten Gruppen konnten erhalten werden und fast alle Übungsleiter seien an Bord geblieben. Die große Turnshow in Bestenheid zum 175-jährigen Bestehen war ein voller Erfolg. Mit über 1700 Mitgliedern sei der Verein weiterhin voll auf Kurs.

Ehrungen beim TV Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung ehrte der TV Wertheim im Sitzungssaal des Rathauses zahlreiche Mitglieder. „Treue wird bei uns großgeschrieben“, betonte Vorsitzender Alex Wältz. Er überreichte an folgende Personen Urkunden und ab 40 Jahren Mitgliedschaft auch Präsente. 25 Jahre: Katharina Böttcher, Ludwig Dreßler, Heike Gröger, Alexander Hermann, Wolfgang Kern, Matthias Klein, Konstantin Kling, Georg Kober, Silvia Rosovits und Carola Zitzmann. 40 Jahre: Brigitte Fischer, Rosa Fürnkranz, Beate Gassner, Maria Kern, Monika Krukenfelner, Ingrid Rieger-Schunder, Reinhilde Schlegel, Ingrid Schulz, Gabriele Staubitz, Josef Treier und Doris Wolber. 50 Jahre: Gerda Küchler und Achim Schlör. 60 Jahre: Edwin Arnold und Sabine Gries. 70 Jahre: Brigitte Schweitzer.

Wältz rief dazu auf, weiter nach Übungsleitern für alle Abteilungen zu suchen. Diese seien die Hauptkontaktpersonen des Vereins für die Mitglieder und seien die wesentlichen Stützen für das Sportangebot.

Ziel des TV Wertheim bleibe es, die starke Jugendarbeit im Verein weiter zu fördern, so Wältz weiter. In einigen Jahren wolle man auch eine Kinderbewegungslandschaft errichten, wenn die finanziellen Mittel es zulassen würden.

Der Vorsitzende Finanzen, Manfred Rieger, trug mit Schatzmeister Jochen Wältz den Kassenbericht vor. Der TV steht weiter sehr solide dar. Mittlerweile sei das Haushaltsvolumen auf über eine Millionen Euro angewachsen. Es wurde deutlich, dass die Zahlen schwarz seien und das Gesundheitszentrum „TopVital“ den Gesamtverein stütze. Prüfer Werner Honeck bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet.

Über das Kinderturnen berichtete Renate Krauß. Es gibt sechs Gruppen mit insgesamt 200 Kindern. Im Leistungsbereich sammelten die Mädchen und Jungen Erfahrung und Erfolge bei Wettkämpfen. Weiter informierte Krauß über die Showtanzgruppe.

Maria Kern gab den Bericht über den Gruppensport der Erwachsenen. In diesem seien jeweils 14 bis 25 Frauen und teilweise Männer zwischen 23 und über 90 Jahren aktiv.

Sigfried Krauß sprach über die Übungsstunde der 16 „Jedermänner“ Wertheim, die Gymnastik mit Musikbegleitung und Teamspiele biete. Der Altersdurchschnitt liege bei 69 Jahren. Weiterer berichtete er von den Abnahmen der deutschen Sportabzeichen für den gesamten Verein. 22 Erwachsene und elf Kinder waren 2022 dabei.

Manfred Rieger gab einen Einblick in der Gruppe der „Jedermänner“ Bestenheid mit acht bis zehn Mann. Über die Badmintonabteilung informierte Sigfried Rempt. Hier gibt es sowohl Training für Kinder und Erwachsene. Diese spielen in der Verbandsrunde. Axel Wältz berichtete aus der Karate- sowie der Volleyballabteilung. Reaktivieren werde man die Basketballabteilung. Zum Vereinssportzentrum „TopVital“ sagte er, dieses entwickle sich gut: „Wir sind auf Wachstumskurs.“ Mehr als 1200 Personen kämen pro Woche in die Einrichtung.

Einstimmig angenommen wurde die Änderungen der Beiträge sowie eine redaktionelle Satzungsänderung. Neu eingeführt wurde ein Familienbeitrag in Höhe von 130 Euro. Er gilt unabhängig vom Alter ab drei Personen eines Haushalts, die Mitglied im Verein sind Zur Gegenfinanzierung wurden die Einzelbeiträge für Aktive leicht angepasst. Es ist die erste Beitragserhöhung in zehn Jahren, heißt es in der Mitteilung des TV.