Turnverein Walldürn feiert Jubiläum

Für weitere zwei Jahre bestätigt wurden bei der Generalversammlung des TV 1848 Walldürn die bisherigen Vorstandsmitglieder Leo Kehl, Markus Kreis und Bernd Stieglmeier.

Walldürn. Neu im Vorstandteam ist künftig Steffi Kirchgeßner als Schriftführern, die die bisherige langjährige Schriftführerin Elisabeth Link, die dieses Vorstandsamt 33 Jahre bekleidet hatte und für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, ablöste.

Neben diesen Teilneuwahlen standen Ehrungen und Berichte im Mittelpunkt der Sitzung. Zu Beginn begrüßte der stellvertretender Vorsitzende Martin Kautzmann Mitglieder und Gäste. Der Totenehrung für die verstorbenen Vereinsmitglieder folgten die Grußworte der Gäste.

Bürgermeister Markus Günther unterstrich, Sport sei heute aus der Gesellschaft und aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. „Und aus dem Leben der Mitglieder des TV 1848 Walldürn, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiern kann, schon gar nicht“, ergänzte er. Die Stadt Walldürn wisse sehr zu schätzen, was sie am größten Verein dieser Stadt habe.

Große Gemeinschaft

Seit er den Turnverein 1848 Walldürn kenne, betrachte dieser sich als eine große Gemeinschaft, als eine Familie, in der auch ein Ton herrsche, der dieser Verbundenheit angemessen sei. Diese positive Einstellung habe sehr wesentlich zu seiner Beliebtheit in der Walldürner Bevölkerung beigetragen.

Ehrenamt macht glücklich

Sportringvorsitzender Joachim Mellinger übermittelte dem TV 1848 Walldürn die Grüße aller dem Sportring Walldürn angeschlossenen Walldürner Sportvereine. Wie er betonte, gehe es im Verein und im Sport ohne das Ehrenamt absolut nicht. „Ehrenamtliches Engagement macht glücklich und man lebt länger“, unterstrich er.

Der TV 1848 Walldürn sorge innerhalb der Walldürner Bevölkerung nunmehr schon seit 175 Jahren neben der körperlichen Fitness auch für soziale Kontakte mit anderen Sportbegeisterten. Auch Diakon Tobias Eckert stellte in den Mittelpunkt seiner Grußansprache die Bedeutung des Sports für Körper, Geist und Seele des Menschen.

Nach diesen Grußworten erstattete Vorsitzender Leo Kehl den Rechenschaftsbericht für das vergangene Jahr und ließ alle Vereinsaktivitäten Revue passieren. In diesem Jahr 2023 feiere der TV 1848 Walldürn sein 175-jähriges Vereinsbestehen, was man natürlich auch im gebührenden Rahmen und in Form von verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen feiern wolle.

Dem Verein treu geblieben

Wie er rückblickend auf das letzte Vereinsjahr feststellte, war einerseits die Rückkehr in eine gewisse Normalität nach Corona. Zum Glück seien die Übungsleiter und Helfer dem Verein treu geblieben. Der Drang, sich wieder zu bewegen, habe enorme Auswirkungen auf den Übungsbetrieb und alle Übungsstunden seien sehr gut frequentiert, ja zum Teil arbeite man bereits mit Wartelisten, die man natürlich so gut wie möglich zu vermeiden versuche.

Der Übungsbetrieb in der neuen Turnhalle Keimstraße habe sich sehr gut eingespielt und das neue Turnerheim in der Neuen Altheimer Straße sei jetzt die neue Versammlungsstätte des TV Walldürn.

Das vergangene Vereinsjahr sei ganz besonders geprägt gewesen von vielen Vereinsaktivitäten und Aktionen weit über den routinenmäßigen Übungsbetrieb hinaus. Kehl ging dabei insbesondere auf zahlreichen Höhepunkte wie beispielsweise die Teilnahme am Landesturnfest in Lahr oder die Mitausrichtung des Ehrungsabends des BSB-Sportkreises Buchen am 7. Juli 2022 im „Haus der offenen Tür“ ein und nannten eine Reihe weiterer großer Veranstaltungen.

Außerdem habe man im vergangenen Jahr zwei Vorstandssitzungen und fünf Turnratsitzungen durchgeführt. Besonders hob Kehl bei dieser Generalversammlung die Arbeit der Turnerjugend hervor.

Nach einem kurzen Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2023 galt sein Dank insbesondere denjenigen, die den TV 1848 Walldürn im vergangenen Vereinsjahr stets tatkräftig und sehr engagiert unterstützt haben.

Recht eindrucksvoll dokumentierten die jeweiligen Abteilungsleitern anschließend die vielfältigen Aktivitäten und sportlichen Erfolge der einzelnen Abteilungen und Sparten des TV 1848 Walldürn im Breiten- und Leistungssportbereich.

Über die Vereinsfinanzen infor-mierte Schatzmeister Markus Kreis die Mitglieder. Die beiden Kassenrevisoren Berno Geier und Christian Weber bescheinigten eine einwandfreie, tadellose und vorbildliche Buchführung. Beschlossen wurde im Anschluss an die Teilneuwahlen sodann eine Beitragserhöhung, nachdem der Vorsitzende die Notwendigkeit begründet hatte.

Der Entscheidungsvorschlag sei bereits im Vorfeld der Sitzung vorgestellt und im Detail erläutert worden. Die letzte Beitragserhöhrung habe 2008 stattgefunden. , Die Beitragserhöhung solle mit dem 1. Januar 2024 in Kraft treten und sieht folgende künftige Jahresbeiträge vor: Jugendliche 35 Euro (bisher 20 Euro), Erwachsene 50 Euro (bisher 35 Euro), Familienbeitrag 70 Euro (bisher 48 Euro), Senioren 20 Euro (wie bisher). Die Beschlussfassung über diese Beitragshöhe erfolgte nach einer sehr rege geführten Diskussionsrunde einstimmig. ds