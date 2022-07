TSV Kembach ernannte Ehrenmitglieder

Kembach. Im Mittelpunkt der 60. Jahreshauptversammlung des TSV Kembach im Vereinsraum der Kembachtalhalle standen die Ernennung von Ehrenmitgliedern, Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement sowie Verabschiedungen. Zudem wurden die rund 55 Teilnehmenden über die einzelnen Sparten des Vereins berichtet.

In seiner Rückschau ließ Vorsitzender Hansjürgen Bolg zwei durch Corona herausfordernde Jahre Revue passieren. Für 2020 und 2021 wurden anfangs zwar Aktivitäten wie die Osterdisco, das Schniggerle-Essen, die Weihnachtsfeier und das Schlachtschüsselessen geplant. Sie konnten aber aufgrund von Corona nicht beziehungsweise nicht wie gewohnt stattfinden.

Generell stand das Vereinsleben während dieser beiden Jahre weitestgehend still. Daher blickte Bolg positiv auf das Jahr 2022, in dem das normale Vereinsleben langsam wieder zurückkehrt.

Im Rückblick auf 2021 wurde an die Erneuerung des Dachs der Kaffeebar auf dem Sportgelände mit Unterstützung mehrerer Vereinsmitglieder erinnert. Weiter verwies Bolg auf die 2022 vorgesehene Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung.

Die Versammlung erteilte dem gesamten Vorstand einstimmig für die Jahre 2020 und 2021 Entlastung.

Jugendleiter Manuel Mach informierte über die Änderung der Wettbewerbsformate der C- und D-Junioren ab der Saison 2022/23. Zudem berichtete er vom Familiensportfest, das mit den Dorfkickers Mainschleife am 10. Juli auf dem Sportgelände des TSV Kembach ausgerichtet wird, und über die Zukunft des Kinderturnens. Aufgrund fehlender Übungsleiter findet dieses momentan nicht statt.

Zu Ehrenmitgliedern des TSV Kembach wurden in Anerkennung ihrer Verdienste folgende Personen ernannt: Erich Diehm, Klaus Fiederling, Brigitte Friedrich, Manfred Friedrich, Ellen Hemmerich, Richard Hörner, Wolfgang Hörner, Ilse Oberdorf, Volker Oberdorf, Norbert Rothmeier, Helga Schäfer und Ewald Weimer. Im Namen des Vereins überreichten die drei Vorsitzenden Hansjürgen Bolg, Rainer Ries und Michael Englert den Geehrten Urkunden und Präsente.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Peter Beuschlein, Wolfgang Bullmann, Werner Friedrich, Erika Gramlich, Eckhard Hörner-Maraß, Klaus Huth, Edwin Ries, Edwin Rothmeier, Berthold Segner und Hans-Joachim Segner ausgezeichnet. Zum Dank erhielten sie vom Vorstand ein kleines Präsent. Ein solches gab es auch für Laura Englert, Andreas Flegler, Johanna Sturm und Fabian Hörner, die dem TSV seit 25 Jahren treu sind.

Eine besondere Ehrung erhielten Helga Schmidt und Ute Künzig. Für ihre mehr als 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Leiterinnen des Kinderturnens, die sie 2021 beendeten, bedankten sich die drei Vorsitzenden und überreichten den beiden Geschenke und Blumen.

Ebenfalls verabschiedet wurden mit Präsenten als kleines Dankeschön Christoph Ries, der für die Einteilung des Bierausschanks verantwortlich war, sowie Helga Schmidt und Margit Hörner. Sie hatten sich viele Jahre lang um die Pflege und Reinigung des Sportheims gekümmert.

Ortsvorsteherin Tanja Bolg überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung an den TSV. Sie würdigte außerdem den Einsatz des Vorstandsteams und der vielen ehrenamtlich Tätigen.

Vorsitzender Bolg informierte die Versammlung darüber, dass die drei Vorsitzenden Michael Englert, Rainer Ries und Hansjürgen Bolg ihre Ämter bei der Hauptversammlung 2023 zur Verfügung stellen werden.

Am 10. Juli findet das Familiensportfest mit den Dorfkickers und dem Badischen Fußballverband statt. Ein Schniggerle-Essen ist am 29. Oktober vorgesehen. Die Weihnachtsfeier des TSV steht am 10. Dezember auf dem Kalender. Zum Jahresausklang findet am 28. Dezember ein Schlachtschüsselessen im Sportheim des TSV statt.