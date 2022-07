Pandemiebedingten Widrigkeiten „gut getrotzt“

Eichel. Bei der 58. Jahreshauptversammlung des FC Eichel am Freitag standen Berichte, Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt. Nach dem Totengedenken blickten die Vorsitzenden Mirco Göbel, Kai Grottenthaler und Julia Henke auf ein intensives Jahr 2021 zurück. Den pandemiebedingten Widrigkeiten habe man gut getrotzt und versucht, besonders für die mehr als 250 Kinder und Jugendlichen möglichst viele Angebote aufrechtzuerhalten.

Ihr besonderer Dank galt den 50 Ehrenamtlichen, die für die zum Jahreswechsel 671 Mitglieder beste Bedingungen herstellten.

Mit der aktuellen sportlichen Situation zeigten sich die Vorsitzenden weitgehend zufrieden. Mit zwei eigenständigen Herrenteams hebe man sich im Fußballkreis wohltuend ab. Im weiteren Einbau eigener Nachwuchsspieler sehen die Vorstände einen nachhaltigen Weg für die Zukunft des Vereins.

Im Aufwind

Zum 1. Juli folgte Bernd Riedmann als Seniorentrainer auf Alexander Helfenstein, der nicht nur in den letzten vier Jahren als Trainer, sondern auch als Spieler viel für den Verein geleistet habe. Im Aufwind befinde sich auch das Frauenteam, das mit vielen jungen Nachwuchsspielerinnen oben in der Landesliga mitspiele. Voll des Lobes waren die Verantwortlichen auch über die Zusammenarbeit in der Jugendspielgemeinschaft mit den Partnervereinen TSV Kreuzwertheim und Dorfkickers Mainschleife. Erfreulich sei auch, dass mit Sven Memmel und Roman Bruckner zwei weitere Schiedsrichter hinzugekommen seien, wodurch der FCE nun fünf Unparteiische stellt.

Abschließend freuten sich die Vorstände über die Erfolge von FCE-Eigengewächs Thomas Reis, der mit dem VfL Bochum nach wie vor in der Bundesliga aktiv ist.

Weitgehend zufrieden zeigten sich die Abteilungsleiter mit den ihnen anvertrauten Teams. Alfred Pflugfelder, gemeinsam mit Marco De Filippo verantwortlich für den Herrenbereich, freute sich über den breiten 40-Mann-Kader und die hohe Trainingsbeteiligung. Im Spielbetrieb habe man sich in der vergangenen Saison allerdings ein etwas besseres Abschneiden als den sechsten Platz in der A-Klasse erhofft.

Aufgrund der zahlreich nachrückenden Jugendspieler sei er jedoch positiv für die Zukunft gestimmt. Auch mit der zweiten Mannschaft wäre in der B-Klasse trotz meist ansprechender Leistungen ein besseres Abschneiden möglich gewesen, den Klassenerhalt habe man aber letztlich souverän erreicht.

Optimistisch äußerte sich auch Wally Pfenning für den Frauenfußball, bei dem weiterhin junge Spielerinnen eingebaut werden sollen. Am Ende schloss das Team um die Trainer Mirco Göbel, Günther Lutz und Wally Pfenning de Runde in der Landesliga auf Platz vier mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Vizemeister ab.

Großer Zulauf in Jugendteams

Jugendleiter Sven Szabo freute sich über den großen Zulauf in allen Jugendteams und lobte besonders die 22 Jugendtrainerinnen und -trainer, die die insgesamt 15 Teams, darunter drei Mädchenteams, betreuen. Mit dem Aufstieg der C-Jugend und dem Kreispokalsieg der B-Jugend habe man gemeinsam in der JSG Mainschleife auch zwei tolle Erfolge gefeiert. „Die Kooperation trägt Früchte“, betonte Szabo.

Für die Alten Herren berichtete Ralf Hofmann über den aktuellen Trainings- und Spielbetrieb, und für die Tischtennisabteilung Dieter Dill. Mit dem vierten Platz in der A-Klasse sei man sehr zufrieden. In der nächsten Runde sei es sogar möglich, zwei Teams zu stellen. Neben der Damengymnastikgruppe um die langjährige Leiterin Brigitte Szabo gibt es seit Winter nun auch eine inzwischen zehn Teilnehmerinnen umfassende Sportgruppe, die von Anna Münkel und Anna Zimpel geführt wird.

Nach den Berichten der Kassenführer und -prüfer wurde der Vorstand entlastet. Anschließend wurden alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder erneut für zwei Jahre gewählt: Kai Grottenthaler (gleichberechtigter Vorsitzender), Matthias Horn (Hauptkassier) sowie die Beisitzer Udo Diehm (Bau und Technische Dienste), Rebekka Hausmann (Mitgliederverwaltung), Kurt Merkert (Sportheim), Roland Olpp (Mitglieder und Henning Rook (Nachhaltigkeit). Ebenso wiedergewählt wurden Anja Hasanaj als Pressesprecherin sowie die Kassenprüfer Andreas Weber und Anna Englert. Als Abteilungsleiter wurden bestätigt: Alfred Pflugfelder und Marco De Filippo (Herrenfußball), Wally Pfenning und Kristin Stark (Frauenfußball), Sven Szabo (Jugendfußball), Ralf Hofmann (Alte Herren), Dieter Dill (Tischtennis), Brigitte Szabo (Gymnastik).

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden mit der bronzenen Vereinsnadel geehrt: Yanis Göbel, Lars Nagel, Torsten Schmidt und Paula Szymber. Die silberne Vereinsnadel für 25 Jahre im Verein erhielten Jan Böttcher, Michael Jeßberger, Mathias Miranda-Martinez, Sven Nagel, Dominik Petz, Klaus Sadowski, Moritz Schlör, Thorsten Schmidt, Florian Schott und Jolene Tondre.

In einem weiteren Ehrungsblock wurden verdiente Spieler geehrt, die eine runde Anzahl an Spielen im FC-Trikot absolviert haben. Für 200 Spiele waren dies Leon Hommer, Marco Kirschner und Felix Schieferdecker. Kristin Stark und Niclas Hofmann absolvierten 300 Spiele. Für 500 Spiele wurden Matthias Miranda-Martinez und für 900 Spiele Kai Grottenthaler mit einem Glaspokal bedacht. Eine Aufmerksamkeit für ihren täglichen Einsatz erhielten die Platzwarte Gerhard Kachel, Gerhard Beck und Roland Grottenthaler sowie Sportheimwirt Kurt Merkert und Rainer Joppich. fce