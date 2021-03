Wertheim. Ein gemeinsames Projekt der Rotary Clubs Kwale (Kenia) und Wertheim wurde erfolgreich abgeschlossen. Das berichtete der Präsident des hiesigen Clubs, Wolfgang Reiner, den Mitgliedern bei einem Online-Meeting.

Reiner hat sich zum Ziel gesetzt, dass sich der Wertheimer Rotary Club gleichermaßen vor Ort wie auf internationaler Ebene engagiert. Konkret geht es um Hilfe für eine Grundschule im Unterbezirk Matuga in Kwale County. Die Schule hatte große Probleme mit ihren sanitären Einrichtungen, da diese durch schwere Regenfälle stark beschädigt wurden und dadurch nicht mehr zugänglich waren. Es gab lediglich noch eine Toilettenkabine für Mädchen. Diese Situation habe die Schulverwaltung veranlasst, den Rotary Club Kwale um Hilfe zu bitten, der durch eine großzügige finanzielle Soforthilfe des Rotary Clubs Wertheim eine neue Toilettenanlage errichten konnte. Das habe ihm die Präsidentin des Rotary Clubs Kwale, Inge Langenfeld jetzt mitgeteilt. Langenfeld lebt seit zwölf Jahren in Kenia und war in der Region Kwale als Schulleiterin tätig.

Darüber hinaus stellte der Club mit Hilfe verbleibender Mittel tragbare Tanks zum Händewaschen bei den Klassenzimmern, dem Speisesaal und den Schlafsälen zur Verfügung. Dadurch wurde sichergestellt, dass bei der teilweisen Öffnung der Schule nach dem Covid-19-Lockdown die Sicherheitsprotokolle eingehalten werden konnten.

Die Primary School, die sich gleich gegenüber der Bezirksregierung der Region Kwale befindet, ist mit über 1000 Schülern eine der ältesten und größten Schulen des Bezirks. Die Schule konnte schließlich am 24. Oktober 2020 offiziell wiedereröffnet werden. Der aufrichtige Dank, so schreibt Inge Langefeld zum Schluss ihrer E-Mail an Wolfgang Reiner, gelte den Partnern in Deutschland, die durch ihre Mittel dieses Projekt Wirklichkeit werden ließen. Die Schulverwaltung der Primary School sei dem Rotary Club Wertheim als auch dem Rotary Club Kwale für die schnelle Unterstützung dankbar.

„Wir freuen uns auf mehr Zusammenarbeit in der Zukunft und hoffen, durch unser Bemühen das Leben derjenigen, die weniger Glück haben, zu verbessern“, schrieb Langefeld weiter. Das sei ein Satz, der ihn tief bewegt habe, sagte Reiner. Denn es gehe für Rotary immer auch darum, das Leben anderer Menschen erträglich zu machen.

Deshalb er freue sich auf die Umsetzung weiterer geplanter Schulbauprojekte, die zusammen mit dem Rotary Club aus Tauberbischofsheim und aus Bad Mergentheim sowie dem Rotary Club Kwale auf den Weg gebracht werden sollen. rcw