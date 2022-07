Tauberbischofsheim: Open-Air-Kino der Rotarier mit tollen Filmen

Das Programm ist preisverdächtig, die Wetteraussichten könnten nicht besser sein – voller Vorfreude blickt der Tauberbischofsheimer Rotary Club auf sein 19. Benefiz-Open-Air-Kino.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm des 19. Benefiz-Open-Air-Kinos des Rotary-Clubs Tauberbischofsheim Hier das Programm des 19. Benefiz-Open-Air-Kinos des Tauberbischofsheimer Rotary-Clubs auf dem Schlossplatz der Kreisstadt: Mittwoch, 13. Juli: „Wunderschön“. Drama/Komödie der Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth über den Optimierungswahn. Spieldauer: 132 Minuten, freigegeben ab sechs Jahren. Donnerstag, 14. Juli: „Der Rausch“. Die unter anderem mit einem Oscar preisgekrönte Sozialsatire handelt von vier befreundeten Lehrern, die aus Frustration ein „Trinkexperiment“ starten, um wieder motiviert vor ihre Schüler treten zu können. Spieldauer: 117 Minuten, freigegeben ab zwölf Jahren. Freitag, 15. Juli: „Respect“. Eine amerikanische Filmbiografie über Aretha Franklin mit Oscar-Preisträger Jennifer Hudson in der Hauptrolle. Spieldauer: 146 Minuten, freigegeben ab zwölf Jahren. Samstag, 16. Juli: „James Bond – keine Zeit zu sterben“. Der Agententhriller des Regisseurs Cary Joji Fukunaga ist der 25. Teil der James-Bond-Reihe und der letzte mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Spieldauer 164 Minuten, freigegeben ab zwölf Jahren. Sonntag, 17. Juli: „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Die französische Multi-Kulti-Familienkomödie für Groß und Klein ist der vierte Teil der „Monsieur Claude“-Reihe, Spieldauer 98 Minuten. sk

Tauberbischofsheim. Fünf Tage lang, vom 13. bis 17. Juli, wird sich der Tauberbischofsheimer Schlossplatz wieder in ein Mekka für Cineasten verwandeln. Wie immer haben sie die Qual der Wahl aus fünf ganz unterschiedlichen Filmen. Wer sich überhaupt nicht entscheiden kann, schaut sich am besten alle nacheinander an und gestaltet sich so seine persönlichen Filmfestspiele à la Cannes.

Die Côte d’Azur und den roten Teppich muss man sich eben einfach dazudenken.

Nachdem im vergangenen Jahr das Schweizer James-Bond-Double Martin Langanke dem Benefiz-Open-Air in Tauberbischofsheim seine Aufwartung machte, kommt in diesem Jahr der „echte“ Bond vorbei: Daniel Craig ist im diesjährigen „Samstagskracher“ in seiner letzten 007-Rolle in „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen.

Für den Sonntag haben sich die Rotarier einen Film ausgesucht, der deutschlandweit erst ab 21. Juli zu sehen ist: „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gilt unter Kritikern als der lustigste der „Monsieur Claude“-Reihe mit Christian Clavier in der Hauptrolle.

Entspannte Sommerabende

Mit viel Manpower und einer gehörigen Portion Organisationstalent wollen die Tauberbischofsheimer Rotarier ihren Gästen auch in diesem Jahr wieder schöne, entspannte Sommerabende auf dem idyllischen Schlossplatz bieten. „Die Arbeitsliste ist gut gefüllt, der ganze Club ist involviert“, sagte Past President Christof Wenz im Gespräch mit den FN und meinte: „Ohne die Werbepartner, Sponsoren, die Stadtverwaltung, das DRK, die vielen Helfer – allen voran Hans-Jürgen Reusch und sein Aufbau-Team – sowie unsere treuen Kinofans wäre dieses Open-Air-Kino nicht möglich.“

Vielfältige Förderprojekte

Die Cineasten tun außerdem ein gutes Werk, denn sie unterstützen mit ihrem Kino-Besuch die vielfältigen Förderprojekte des Rotary-Clubs Tauberbischofsheim: die Hausaufgabenhilfe an der Grundschule am Schloss, das Kinderferienprogramm der Stadt Tauberbischofsheim, die Mitbeteiligung an der Außenanlagen-Gestaltung des Schulzentrums am Wört in Form des neuen Volleyballfeldes, den Bau eines Hostels in Kenia, die Ukraine-Hilfe, die Hochwasserhilfe im Ahrtal sowie die Reiner-Meutsch-Stiftung „Fly & Help“.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf, der jeweils am Vorabend endet, in Tauberbischofsheim beim Buchhandel Schwarz auf Weiß und bei „Miss M“ sowie in Lauda bei der O’Vita Stadtapotheke.