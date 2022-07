Ralf Blumenstock ist neuer Präsident

Bad Mergentheim. Im feierlichen Rahmen fand der Ämterwechsel im Vorstand des Rotary-Clubs Bad Mergentheim statt. Das Amt des Präsidenten übernahm Ralf Blumenstock von seinem Vorgänger Marcus Wirthwein, der sein vergangenes Präsidentenjahr noch einmal Revue passieren ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei freute er sich darüber, dass trotz der Corona-Beschränkungen viele Veranstaltungen, jedoch nicht alle, mit Erfolg durchgeführt werden konnten. In Erinnerung rief er dabei zahlreiche Vorträge zu zeitaktuellen Themen, die Clubreise nach Bamberg, aber auch sogenannte „Hands-on Projekte“, bei denen die Mitglieder des Rotary-Clubs für gemeinnützige oder caritative Zwecke selbst Hand anlegten. Ein Beispiel hierfür war eine gemeinsame Arbeit im Weinberg zusammen mit Jugendlichen, die im Projekt „Chance“ eine Alternative zum Strafvollzug durchlaufen. Als Belohnung für die gemeinsame Arbeit verdienten sich die Jugendlichen damit das Geld, um sich einen Billardtisch anzuschaffen.

Viel wichtiger waren jedoch der Kontakt und der persönliche Austausch untereinander. In Erinnerung blieben auch die Clubreise in das schöne Bamberg an dem zahlreiche Rotarier mit ihren Angehörigen teilnehmen konnten.

Team vorgestellt

Mehr zum Thema Engagement Wertheimer Tafel erhält finanzielle Unterstützung Mehr erfahren

Der neue Präsent Ralf Blumenstock stellte, nachdem er feierlich die Amtskette umgelegt bekommen hatte, sein Vorstandsteam vor: Der 1. Sekretär wird Dr. Thorsten Zahn sein und Unterstützung durch den 2. Sekretär Marcel Grau finden. Johannes Mnich behält das Amt des Clubmeisters und wird sich um die Umsetzung der Belange im Club weiterhin kümmern. Die Finanzen bleiben ebenfalls in bewährten Händen bei Erhard Ikas. Michael Drechsler wird sich im neuen rotarischen Jahr auch weiterhin um spannende Vorträge und interessante Referenten kümmern. Bereits heute steht die kommende Präsidentin des Rotary Clubs Bad Mergentheim fest. Es wird Prof. Dr. Martina Klärle sein, die nach Ablauf des aktuellen rotarischen Jahres den Staffelstab von Ralf Blumenstock erhalten wird. Abgerundet wird das Vorstandsteam durch den Pastpräsidenten Markus Wirthwein. Jeder Präsident hat die Möglichkeit, seinem rotarischen Jahr ein eigenes Motto zu geben. Das Motto von Präsident Blumenstock ist dieses Mal eine Frage – nämlich: „Ist es wahr?“

Diese Frage ist Teil der sogenannten Vier-Fragen-Probe, die sich jeder Rotarier stellen sollte, wenn es im privaten wie im beruflichen Leben um Entscheidungen geht. Die drei weiteren Fragen lauten: „Ist es fair für alle Beteiligten?“, „Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?“, „Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?“ „Gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie derzeit durchleben, ist es wichtig über diese Fragen nachzudenken und danach zu handeln“, betonte Blumenstock. Zum Abschluss des Abends gab Ralf Blumenstock seinen rotarischen Freundinnen und Freunden noch einen Tipp mit auf den Weg: „Berauscht euch an Rotary, denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Freundschaft und sozialangepasstes Verhalten ähnliche Botenstoffe im Gehirn freisetzt wie die Liebe.“