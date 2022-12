Tischtennis-Spieler küren die Wertheimer Stadtmeister

Wertheim. Die 35. Wertheimer Tischtennis-Stadtmeisterschaften finden am Samstag, 14. Januar 2023, in der Waldsporthalle in Dörlesberg statt. Veranstalter ist die Stadt Wertheim. Gemeinsame Ausrichter sind die Tischtennis-Abteilungen des SV Eintracht Nassig und des FC Dörlesberg.

Die Wertheimer Tischtennis-Stadtmeisterschaften haben eine lange Tradition und werden auch diesmal sicherlich viele Zelluloid-Artisten an die Platten locken. Die Gesamtstadt verfügt über eine breitgefächerte Tischtenniskultur. Vereine aus mehreren Ortsteilen nehmen am Spielbetrieb teil. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Menschen aller Altersklassen, die den Sport rund um den kleinen Ball als Hobby betreiben. Sie alle sind eingeladen, sich an den 35. Wertheimer Tischtennis-Stadtmeisterschaften zu beteiligen.

Die erste Konkurrenz startet am Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr, die die letzte um 18 Uhr. Für die Klasseneinteilung gelten die aktuellen QTTR-Werte vom 11. Dezember.

Spielplan

Die Seniorenspielerinnen und -spieler starten in den drei Altersklassen „Senioren 1“ (Stichtag 1. Januar 1983), „Senioren 2“ (Stichtag 1. Januar 1973) und „Senioren 3“ (Stichtag 1. Januar 1963) jeweils im Einzel und im Doppel.

Um 12 Uhr beginnen parallel die Jungen, Mädchen (Stichtag 1. Januar 2006), Schülerinnen und Schüler (beide Stichtag 1. Januar 2009) jeweils im aktiven und im Hobbybereich. Zudem gehen die Hobbyspieler bei den Herren sowie die aktiv spielenden Damen und jene im Hobbybereich an den Start.

Um 14 Uhr beginnt die Konkurrenz Herren Klasse C (Spieler bis 1249 TTR-Punkte), um 16 Uhr die Herren Klasse B (1250 bis 1399 TTR-Punkte) und um 18 Uhr die Herren Klasse A (ab 1400 TTR-Punkte).

Das Turnier ist nicht TTR-relevant. Herren dürfen nur in der Klasse ihrer Einstufung spielen. Die vier Erstplatzierten bei „Jugend/Mädchen aktiv“ dürfen in den Konkurrenzen Herren Klasse A beziehungsweise Damen spielen.

Startberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler der in der Großen Kreisstadt Tischtennis betreibenden Vereine: FC Dörlesberg, SV Nassig, SV Viktoria Wertheim, SV Dertigen und der FC Wertheim-Eichel.

Einstufungen

Die Sportlerinnen und Sportler werden gemäß der aktuellen Mannschaftsmeldungen eingestuft. Ehemals aktive Spieler gehören zur Gruppe der Aktiven. Die Hobbyspielerinnen und Hobbyspieler müssen ihren Wohnsitz in Wertheim haben und dürfen in keinem Verein aktiv Tischtennis spielen.

Turnierbeginn ist um 11 Uhr, Hallenöffnung um 10 Uhr. In den Doppeln wird im einfachen K.o.-System gespielt, in den Einzeln zuerst in Gruppen und an-schließend im einfachen K.o.-System. Es gelten „drei Gewinnsätze“. Im Einzel der „Herren Klasse A“ wird ab dem Halbfinale mit vier Gewinnsätzen gespielt.

Das Turnier wird von Frank Eirich und Bernd Geißler sowie weiteren Mitgliedern der Tischtennisabteilungen des SV Nassig und des FC Dörlesberg geleitet. Als Oberschiedsrichter fungiert Verbandsschiedsrichter Jan Hergenhan.

Meldungen sind persönlich bis 30 Minuten vor Konkurrenzbeginn bei der Turnierleitung abzugeben. Es wird kein Startgeld erhoben. Die jeweilige Auslosung erfolgt 15 Minuten vor Beginn der Konkurrenz.

Während des Turniers werden Speisen und Getränke angeboten. Der SV Nassig und der FC Dörlesberg würden sich über zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer freuen. hpw