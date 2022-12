Wertheim. Die 35. Wertheimer Tischtennis-Stadtmeisterschaften finden am Samstag, 14. Januar 2023, ab 11 Uhr in der Waldsporthalle in Dörlesberg statt. Veranstalter ist die Stadt Wertheim. Gemeinsame Ausrichter sind die Tischtennis-Abteilungen des SV Eintracht Nassig und des FC Dörlesberg. Starten können bei diesem Turnier neben Aktiven der Vereine FC Dörlesberg, SV Nassig, SV Viktoria Wertheim, SV Dertigen und der FC Wertheim-Eichel auch Hobbyspielerinnen und -spieler.

