Wertheimer Firma Wörner unterstützt Vereine in der Region

Bestenheid. Der Geschäftsführer der Eugen Woerner GmbH & Co. KG, Alexander Kärcher, hatte den Rahmen der Jubiläumsfeier zum 100 jährigen Bestehen des Unternehmens im Oktober genutzt, um der Belegschaft mit einer ungewöhnlichen Aktion die Möglichkeit zu geben, gemeinnützige Vereine und Institutionen der Region finanziell zu unterstützen. Jeder der 150 Beschäftigten des Wertheimer Schmieranlagenherstellers durfte einen Verein auswählen, den das Traditionsunternehmen in der Folge mit einer Spende von jeweils 100 Euro unterstützen würde.

Nun wurden insgesamt 15 000 Euro an 66 ausgewählten Institutionen und Vereine übergeben. „Wir wollten anlässlich unseres Jubiläums das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt in unserer Region stärken und gleichzeitig unsere Kolleginnen und Kollegen eng in die Vergabe der Spendensumme einbinden“, erläuterte Alexander Kärcher die Aktion.

Man habe der Belegschaft als Zeichen der Wertschätzung bewusst die Auswahl der Begünstigten überlassen, um die Vergabe so transparent und fair wie möglich zu gestalten. „Auch unter unseren Kolleginnen und Kollegen sind viele in Vereinen und Institutionen ehrenamtlich engagiert und wissen somit am besten, wo unsere Spende sinnvoll eingesetzt werden kann“, betonte Kärcher am Rande der symbolischen Scheckübergabe an Vertreterinnen und Vertreter der zehn aus den Reihen der Belegschaft meistgenannten Vereine.

Wie es abschließend im Bericht der Verantwortlichen heißt, waren dies Angehörige des Tierschutzvereins (Tierheim) Wertheim, der Aktion Regenbogen Main-Tauber, der Wertheimer Tafel, des Kinderhospizes „Sternenzelt“ Mainfranken, der DLRG Wertheim, des SV Nassig, des SV Mondfeld, des FC Hundheim, stellvertretend ein Vertreter der Feuerwehren und des Musikvereins Dörlesberg.