Steuerungsgruppe strebt erneute Zertifizierung für Wertheim als „Fairtrade-Town” an

Unter dem Begriff „Fairtrade“ verbirgt sich deutlich mehr als nur fair gehandelter Kaffee oder Kakao und Rosen. Manchmal kann sogar eine ganze Stadt das Siegel „Fairtrade-Town“ erhalten. So geschehen in Wertheim im Jahr 2019. 2021 erfolgte die erste Rezertifizierung und im nächsten Jahr soll bestätigt werden, dass „Faitrade“ in der Stadt kein Fremdwort ist. Zu verdanken ist dies der lokalen

...