Werkrealschule Urphar-Lindelbach setzt auf Fairtrade-Produkte

Urphar/Lindelbach. Als Verwaltung einer Fairtrade-Stadt achten die Verantwortlichen darauf, dass in ihrem Bereich nur noch Produkte verbraucht wer-den, die ein Fairtrade-Siegel, ein Gepa-Siegel oder eine vergleichbare Auszeichnung haben. So soll sichergestellt werden, dass, dass die Produkte fair hergestellt und gehandelt wurden, etwa durch Bezahlung gerechter Löhne und ohne Kinderarbeit in den Lieferländern. Das gilt besonders für Kaffee, Kakao, Tee, Zucker, Reis, Bananen und auch Kleidung, weil es hier oft zu besonders ungerechten Produktionsverhältnissen kommt.

Damit eine Kommune zur Fairtrade-Stadt wird, müssen deren Einrichtungen (beispielsweise Schulen) in das Projekt mit einbezogen werden. Dies ist nun bei „UrLi“ der Fall. Somit werden künftig in der Werkrealschule, zum Beispiel im Lehrerzimmer und bei Veranstaltungen, ausschließlich fair produzierte und gehandelte Waren zur Verfügung stehen. Ab jetzt gilt dies für Kaffee, Tee und Zucker, aber auch für Schokolade oder Kekse.

Zudem werden den Schülerinnen und Schülern ab jetzt im Alltag Energieriegel mit Fairtrade-Siegel zum Selbstkostenpreis angeboten. So sollen sie immer wieder daran erinnert werden, möglichst fair hergestellte Waren zu verbrauchen und solche nicht zu meiden. „Denn jeder einzelne Verbraucher hat die Macht mit zu entscheiden, ob unter unfairen Bedingungen produzierte und gehandelte Waren oder eben Fairtrade-Waren im eigenen Leben und in unserer Gesellschaft vorherrschen sollen“, heißt es in der Mitteilung der Schule weiter.

Achtklässler sensibilisiert

Im Fach Gemeinschaftskunde beschäftigte sich die achte Klasse schon länger mit dem Thema und weiß jetzt zum Beispiel auch, was das Lieferkettengesetz ist. Um die Hintergründe der Fairtrade-Bewegung noch besser zu verstehen, waren nun Gäste zu Besuch in der Klasse. Marlise Teicke, als Gemeinderätin Leiterin der „Fairtrade-Town“-Steuerungsgruppe Wertheim, erläuterte, wie sich die Kommune Schritt für Schritt hin zur Fairtrade-Stadt entwickelt hat.

Bettina Kempf leitet in Wertheim die Vermittlungsstelle für Eine-Welt-Käufe, etwa nach Gottesdiensten in der evangelischen Kirchengemeinde in Nassig. Leider gebe es in Wertheim (noch) keinen Eine-Welt-Laden, so dass diese Vermittlungsstelle besonders wichtig sei, wurde betont. Kempf erklärte den Schülern, dass die Fairtrade-Bewegung in Deutschland und so auch in Wertheim durch die Kirchengemeinden angestoßen worden sei. Anfangs führte der faire Handel ein Nischendasein, doch seien die Fairtrade-Produkte heute auch in den großen Supermarktkonzernen Rewe zu erhalten.

Die Vermittlungsstellenleiterin hatte viele Fairtrade-Produkte mitgebracht, welche die Schüler probieren konnten. Auch erläuterte sie, dass bei Produkten, die aus mehreren Zutaten hergestellt sind, nur ein Teil fair gehandelt sein könne. Deshalb komme es auf den Anteil in Prozent an fairen Zutaten an. Das sei etwa bei Schokolade so, bei der nur der Kakao fair gehandelt sein mag.

Ilse Fürnkranz ging nach ihrem Studium der Landwirtschaft für viele Jahre in einige ferne Länder, zum Beispiel nach Mozambique. Anschaulich zeigte sie mit Fotos, wie sich Einwohner dieses Landes durch Bildung und Solidarität untereinander aus der Armut befreien. Die Einwohner gründeten Genossenschaften, um im Zusammenschluss ihre Waren besser vermarkten zu können. Denn für einen einzelnen Bauern sei es schwer, einen Sack Kakao vom Dorf in die Stadt zu bringen. Schlössen sich aber mehrere Bauern zusammen, würden die dann 50 Säcke Kakao von einem Lieferwagen abgeholt. Das Fair-Trade-Siegel gibt es aber nur, so Fürnkranz, wenn die Genossenschaft auch Frauen beschäftigt oder ihren Leiter demokratisch wählt. So würden nicht nur faire wirtschaftliche Bedingungen, sondern auch gute soziale Standards gefördert. Dafür dürfe etwa eine Tafel Schokolade auch etwas teurer sein als ein Billigprodukt ohne fairen Handel.

Die Kinder wurden durch die Vorträge zum Nachdenken gebracht. Als eine Schülerin fragte, warum denn Mozambique so arm sei, fiel alsbald das Wort Kolonialismus. Aber das, so die Gäste mit Blick zum Lehrer, sei dann besser Thema für eine Extra-Stunde.