Die Betankung eines Elektroautos, das seinen Strom aus Wasserstoff per Brennstoffzelle bezieht – das könnte in Zukunft auch in Wertheim möglich sein. In der Großen Kreisstadt will man nicht nur Wasserstoff als Energieträger erzeugen, sondern auch die dabei entstehende Abwärme nutzen.

© dpa/Wüstneck