Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sozialarbeit - Ausschuss für Verwaltung und Finanzengenehmigt jährlich fast 8000 Euro / Beteiligung an Fixkosten für Projekt des Diakonischen Werks Stadt Wertheim zahlt künftig Zuschuss für Tafelladen

Weil die Defizite in absehbarer Zeit kaum auszugleichen sind, beteiligt sich die Stadt künftig mit einem vierstelligen Betrag an der Finanzierung des Tafelladens in Wertheim.