Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Weihnachtsmarkt - Verschärfte Regeln sorgen für Veränderung / keine Essens- und Getränkestände / Mehr Platz für Kunsthandwerk Stadt Wertheim hält an „Winterzauber” fest

Während andere Städte ihre Weihnachtsmärkte absagen, hält man in Wertheim am „Winterzauber“ ab 26. November an allen vier Wochenenden fest – doch nun mit weiteren deutlichen Veränderungen.