Pläne für Investitionen in Feuerwehr konkretisiert

Nachdem die Verwaltung den Gemeinderat vor der Sommerpause über den Feuerwehrbedarfsplan informiert hatte, folgte am Montag im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen eine erste inhaltliche Diskussion. Bekanntermaßen sieht der Plan vor, dass in den nächsten Jahren vier neue Gerätehäuser gebaut werden, und zwar in Sonderriet, Bettingen, Dertingen und Mondfeld. Zusätzlich steht die Anschaffung von

...