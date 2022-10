Ortschaft wünscht sich mehr Bauplätze in Sachsenhausen

Ortsvorsteher Udo Beck verwies in der Sitzung des Ortschaftsrats am Montag auf die in der Gemeinde aufgestellten Hundekotbeutelspender und Mülleimer. Er appellierte an alle Hundebesitzer, diese zu nutzen. Das Hundekotproblem sei bereits besser geworden, aber noch nicht allen würde die Hinterlassenschaften ihrer Tiere aufsammeln. „Die Nutzung kostet euch nichts und tut nicht weh“, wandte er sich an die Hundebesitzer. Dank sprach er Julia Bahr und Alexander Steinhauer aus, die sich um das Nachfüllen der Spender und das Leeren der Mülleimer kümmern. Weitere Helfer seien willkommen.

Helfer werden auch für Arbeiten an der Mauer am Farrenstall benötig. Dort sollen Platten angebracht werden, die dann von den Kindergartenkindern bemalt werden. Die Platten müssen von einem Grundstück neben dem Friedhof per Schlepper und Anhänger zur Mauer gebracht werden.

Lob gab es für die Jugendfeuerwehr, die zusammen mit Martin Ries die Federführung bei der „Aktion saubere Landschaft“ am Samstag, 22. Oktober, ab 9 Uhr übernimmt. Dafür fehlen noch ein paar Schlepperfahrer mit Anhänger sowie weitere Helfer.

Beck erinnerte die Einwohner an die Pflicht zum Rückschnitt von Hecken, die zu weit in öffentliche Wege und Gehwege ragen.

Thomas und Franz Roth berichteten, dass eine regionale Oldtimer-Rallye am 22. Oktober durch Sachsenhausen führt. Start und Ziel der Tour ist Marktheidenfeld. An der Bushaltestelle in Sachsenhausen wird ein Kontrollpunkt eingerichtet. Fahrzeuge werden ab zirka 19 Uhr durch die Ortschaft fahren.

Am Start ist die „Dorf-App“ von Sachsenhausen, so der Ortsvorsteher. Zum Teil hätten die Vereine bereits Gruppen eingerichtet. Beck würdigte Holger Lotz als Administrator der App und Daniele Englert für das Flyerdesign. Dank richtete er auch an Höhefelds Ortsvorsteher Christian Stemmler, der die App in die Große Kreisstadt brachte, und an Ralf Tschöp, Ortsvorsteher Bettingen, der sie im Sachsenhausen vorgestellt hat. bdg