Sachsenhausen. Seit dem 1. Dezember 1972 ist Sachsenhausen Teil der Stadt Wertheim. Das Jubiläum „50 Jahre Eingemeindung“ feierte man in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch in der Turnhalle. „Ich denke, es war sowohl für Wertheim als auch für Sachsenhausen eine gute Sache, von der jede Seite profitieren konnte“, stellte dabei Ortsvorsteher Udo Beck fest.

