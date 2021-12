Odenwald-Tauber: Harte Zeiten für Friseure

Mal schnell den Pony nachschneiden lassen oder gleich eine neue Haarfarbe: Was früher vielleicht sogar spontan umsetzbar war, ist derzeit nicht für jeden möglich. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen sind die Corona-Auflagen für körpernahe Dienstleistungen gestiegen. In der Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg heißt das: Im Friseurhandwerk gilt neben der Maskenpflicht eine verschärfte 3G Plus-Regel.

...