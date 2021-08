Nach Flutkatastrophe in Vicht: Kinder freuen sich über Ausrüstung für Schule

Wertheim. Bei seinem ersten Besuch im Hochwassergebiet lernte der amtierende Wertheimer Lions-Präsident Klaus-Peter Albert Patrizia Simons kennen. Gemeinsam mit Andrea Ervens hatte sie kurz nach der Flutkatastrophe in Vicht eine Kinderinitiative ins Leben gerufen, um die Kinder aus den zerstörten und gefährlichen Bereichen herauszuholen und den Eltern die Möglichkeit zu geben, in Ruhe aus- und aufzuräumen.

Der VfL Vichttal stellte kurzerhand Sportgelände, Sporthalle und Vereinsheim zur Verfügung. Insgesamt wurden in diesem Kinder- und Jugendcamp bisher 73 Kinder im Alter von zwei bis 13 Jahren den ganzen Tag betreut.

Die Erstklässler im Katatstrophengebiet hatten die Ranzen für den ersten Schultag schon gepackt, nun aber hatten die Fluten entweder alles mitgerissen oder durch das Wasser unbrauchbar gemacht. Patrizia Simons hatte das Ziel, alle Kinder und Jugendlichen mit neuen Schultaschen beziehungsweise Schulrucksäcken auszustatten.

Präsident Albert nahm die Idee auf und berichtete den Lions-Freunden in Wertheim. Schnell war klar, dass man diese Aktion unterstützen wollte. Es sollte auch kein gebauchter Schulranzen sein, sondern jedes Kind sollte sich seinen Schulranzen nach eigenen Vorlieben aussuchen können. Von Wertheim aus organisierte Lions-Mitglied Susanne Eberhard die Aktion. Mit der Firma Frankenne in Aachen war schnell ein Partner gefunden, der über eine große Auswahl an Schulbedarfsartikeln verfügt. In der vergangenen Woche wurden die Kinder mit Bussen der örtlichen Feuerwehr gruppenweise in das Geschäft nach Aachen gefahren.

Die Freude über die neuen Schulranzen, Mäppchen, Turnbeutel und anderes war riesig. Am Samstag, 14. August, wurde das Jugendcamp mit einer großen Abschlussfeier aufgelöst, da der Unterricht in Nordrhein-Westfalen wieder begann. Leider wissen einige Kinder noch nicht, wo sie künftig zur Schule gehen, denn viele Lehranstalten sind ebenfalls überflutet worden und können noch lange nicht genutzt werden, wie es in dem Bericht des Lions Clubs heißt.

Bei der Abschlussfeier war auch Lions-Mitglied Susanne Eberhard vor Ort. Außerdem besuchte sie bei dieser Gelegenheit einige Betroffene, die derzeit schon vom Lions Club Wertheim unterstützt werden.

Der Lions Club Wertheim wird sich weiterhin vor Ort engagieren und freut sich im Interesse der Betroffenen über jede Spende.