König & Meyer: Wertheimer Firma ist bisher glimpflich durch die Krise gekommen

Wertheim. Beim vorgezogenen Herbstfest für die Mitarbeitenden in der Mehrzweckhalle in Reicholzheim gaben die Geschäftsführer Gabriela König und Heiko Wolz einen umfassenden Rückblick auf die vergangenen Geschäftsjahre beider Firma König & Meyer. Ein Programmhöhepunkt war auch die Ehrung langjähriger Beschäftigter (siehe Infobox). Dabei wurden 78 Jubilarinnen und Jubilare ausgezeichnet, die es insgesamt auf 1740 Jahre Betriebszugehörigkeit bringen.

Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein überreichte den Jubilaren, welche der Firma seit 40 Jahren die treue halten, Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg und der Großen Kreisstadt Wertheim. Diese außergewöhnlichen Ehrungen zeigten, dass das Betriebsklima im Unternehmen stimme. Neben den guten Rahmenbedingungen hob der Bürgermeister vor allem die Stabilität und Kontinuität des Unternehmens hervor und freute sich über die Verbundenheit von König & Meyer zu Wertheim.

Geehrte der Firma König & Meyer, die zwischen für 25 bis 45 Jahre dem Unternehmen angehören, zusammen mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsratsvorsitzenden. © Bild König & Meyer

Groß war die Freude auch bei Heiko Wolz über die Ehrung für langjährige Betriebszugehörigkeiten, „die für eine hohe Loyalität zum Unternehmen und für ein gutes Miteinander stehen. Motivierte und engagierte Mitarbeiter sind die Basis unserer erfolgreichen und stabilen Unternehmensentwicklung heute und in der Zukunft“, so der Geschäftsführer.

In ihrem Rückblick erläuterte Gabriela König, dass König & Meyer trotz der verschiedenen Corona-Wellen und Lockdowns in 2020 und 2021 und trotz Lieferengpässen und Preissteigerungen bei Rohstoffen und Transport einigermaßen glimpflich durch die Krise gekommen sei. Umsatzrückgänge im Bereich Bühnen- und Veranstaltungsequipment seien durch Lohnfertigungsaufträge, Verkauf von Produkten aus anderen Musikbereichen und der neuen Desinfektionsmittelständer, die das Unternehmen aufgrund der Pandemie von heute auf morgen aus dem Boden gestampft hatte, kompensiert worden.

Die Geschäftsjahre 2019/20 und 2020/21 konnten somit trotz aller Hürden und Einschränkungen immer ähnlich des Vorjahresniveaus abgeschlossen werden, das gerade zurückliegende Geschäftsjahr 2021/22 nun sogar wieder mit einem Umsatzzuwachs, so die Rednerin. Gabriela König würdigte die Belegschaft und den Betriebsrat für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, den engagierten Einsatz und das gegenseitige Vertrauen gerade in den vergangenen herausfordernden zweieinhalb Jahren.

Wie weiter hieß, habe König & Meyer auch in den Pandemiejahren viele Neuheiten seinen Kunden vorstellen können, wie etwa Tablet-Halterungen im Bereich Home-Recording, DJ-Tische, Orchesterpulte und eine Serie an Wind-Up-Stativen für Boxen und Leuchten. Für die Innovationsleistung und Innovationsführerschaft wurde das Unternehmen 2021 mit dem deutschen „Top 100 Innovationspreis“ ausgezeichnet. Das Unternehmen sei am Markt breit aufgestellt und habe seine Produkte über den Musikeinzel- und Großhandel weltweit noch gut verkaufen können. Durch die Pandemie habe sich das Kaufverhalten des Endverbrauchers allerdings weiter zum Online-Handel hin verändert. Die Marktkonzentration schreite wie in anderen Branchen voran.

„Im Moment sind die Zeiten zudem noch unruhiger geworden“ stellte König fest. Inflationäre Tendenzen durch die Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten und Rohstoffengpässe haben sich durch die Kriegssituation nochmals verschärft. Die Energiekosten und Lebensmittelpreise und somit alle Lebenshaltungskosten haben sich massiv erhöht. Der starke Dollar und die aktuellen Zinsentwicklungen werden die Weltwirtschaft ebenfalls weiter beeinflussen, zeigte sie sich überzeugt. So sei es schwierig, Prognosen für die Zukunft abzugeben. Doch mit guten Krisenplänen, einer hohen Flexibilität sowie mit engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden wir der Krise trotzen“, betonte sie.

Der technische Geschäftsführer Heiko Wolz ging auf die Veränderungen in der Produktion und die getätigten Investitionen ein.

Neben verschiedenen Ersatzinvestitionen von Maschinen und Anlagen wurde das Logistikzentrum auf dem Reinhardshof erweitert sowie der Umbau der neuen Pulverbeschichtungsanlage in der Otto-Schott-Straße vorangetrieben. Weiter erfolgten der Umbau des Kartonagenlagers zum Zwischenlager und die Verknüpfung mit der neu gestalteten Montagehalle über eine Paletten-Förderanlage.

Großen Wert lege König & Meyer nach wie vor auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, so Heiko Wolz. Zurzeit bilde das Unternehmen 26 Lehrlinge in sowohl kaufmännischen als auch gewerblichen Berufen aus. zug