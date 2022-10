Jugendtreff sorgt für Aufregung

Höhefeld. Ortsvorsteher Christian Stemmler informierte über zwei neue Hundekotbeutelspender, die aufgrund von Anregungen einiger Bürger am Panoramarundweg und am Parkplatz im Wald neben dem Sportheim angebracht worden seien.

Der Ortsvorsteher sagte, der Jugendtreff „Freudenhaus“ sei wieder im Fokus der Nachbarschaft gestanden. Nächtens sei die Polizei informiert worden, ein bisher Unbekannter habe einen Briefkasten der anliegenden Nachbarschaft verschmutzt. Stemmler schlug ein Gespräch mit den Jugendlichen und der geschädigten Nachbarschaft vor, eine Terminfindung stehe noch aus.

Der Ortsvorsteher ließ wissen, es habe eine Beschwerde gegeben wegen fliegenden Rasenabschnitts. Die Stadtverwaltung will an entsprechender Stelle eine Art Spritzschutz installieren.

Wühlmäuse auf dem Friedhof

Stemmler informierte über Probleme mit Wühlmäusen an den Gräbern auf dem Friedhof. Die Verwal-tung sei darüber in Kenntnis gesetzt und werde sich darum kümmern.

Auf dem Friedhof gebe es bei den Wasserstellen Probleme durch Laub und Dreck beim Abfluss, so Stemmler. Es würden im Frühjahr 2023 an den beiden Wasserstellen Platten installiert, welche den reibungslosen Abfluss gewährleisten sollen.

Der Ortsvorsteher verlautbarte, Grabsteine in einer Reihe auf dem Friedhof hätten sich abgesenkt. Ein Vororttermin mit der Stadtverwaltung erfolge im November.

Stemmler sagte, bis zum 16. November könnten erforderliche Rückschnitte von Hecken an Wegrändern bei ihm gemeldet werden.

Der Ortsvorsteher verkündete, Brennholzbestellungen seien ab sofort möglich. Die Abgabemengen seien aber sehr begrenzt.

Stemmler berichtete über Beschädigungen der Wege am Wendehammer im Baugebiet „Untere Dorfwiesen“. Der Schaden sei der Verwaltung bereits gemeldet, die Begutachtung der Schäden zusammen mit dem Referat Tiefbau sei für Ende Oktober/November angedacht.

Der Ortsvorsteher berichtete über die Fortschritte der „Dorf-APP“. Wenn alles nach Plan verlaufe, kämen Anfang 2023 vier bis fünf weitere Ortschaften hinzu. Dann erreiche man zwei Drittel der Ortschaf-ten direkt über eine Plattform.

Ortsvorsteher Stemmler gab nicht öffentlich gefasste Beschlüsse bekannt. So habe der Ortschaftsrat mehrheitlich einem Baugesuch in den „Unteren Dorfwiesen“ zugestimmt, einhellig einer Bauvoranfrage im Hauptring, mehrheitlich einem Baugesuch in den Unteren Dorfwiesen, jeweils im Umlaufverfahren.

Der Ortschaftsrat sei am 7. Juli 2022 angehört worden zu dem Antrag der Netze BW GmbH bezüglich einer Bauvoranfrage für den Neubau beziehungsweise die Erneuerung des Funkmastes für 450 MHz. Der Ortschaftsrat habe einhellig zugestimmt.

Beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes wies Stemmler auf das Helferfest bezüglich der diesjähri-gen Stadtmeisterschaft. Dieses starte am Samstag, 15. Oktober, um 17 Uhr. Der Ortsvorsteher lobte den SV Höhefeld hinsichtlich der Stadtmeisterschaft.

Stemmler benannte den Samstag, 22. Oktober, für die Aktion „Saubere Landschaft“. Man treffe sich um neun Uhr am Bürgerhaus. Für eine genauere Planung sei eine Anmeldung im Vorfeld wünschenswert.

Die Kärwe findet laut Ortsvorsteher am Sonntag, 6. November, statt und zwar in einem etwas anderen Format durch die Dorfgemeinschaft.

Der Ortsvorsteher lud ein zur Neuauflage des Dorfkabaretts, diesmal für Samstag, 19. November, mit Ines Procter. Norbert Kippes ergänzte, bisher seien etwa 80 Karten geordert.

Stemmler sagte, das traditionelle Christbaumstellen finde am Samstag, 26. November, statt. Die Baumspende komme von Manfred Baumann, die Werbacher Blasmusiker machten die musikalische Umrahmung.

Der Ortsvorsteher bedauerte, dass die Bäckerei Steinruck aus Dörlesberg seine Fahrten mit dem Backmobil ab September aus gesundheitlichen Gründen eingestellt habe. Nach Rücksprache mit Wolfgang Pilsner stelle der Ausfall keine Versorgungslücke dar. hpw