Jüdisches Leben war in den vergangenen Jahrhunderten in Wertheim ebenso reich wie vielfältig und man kann an vielen Orten auf Spuren dieser Vergangenheit stoßen. So ist es nur folgerichtig, dass in diesem Jubiläumsjahr, in dem an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert wird, auch in Wertheim verschiedene Kulturveranstaltungen zu diesem Themenkomplex stattfinden.

Am

...