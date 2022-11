In Wertheim: Installation als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Wertheim. Die Zahl der Frauen, denen auch im Main-Tauber-Kreis Gewalt angetan wird, ist erschreckend hoch. Deshalb haben sich mehre Initiativen zu einer Aktion am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ zusammengetan. Diese findet am Freitag, 25. November, ab 15.30 Uhr am Wertheimer Kulturhaus statt.

Dem Aktionsbündnis gehören der Frauenverein Wertheim, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wertheim, der Verein Frauen helfen Frauen Main-Tauber sowie der Förderverein im Main-Tauber-Kreis für das Frauen- und Kinderschutzhaus an. Sie wollen die Gewalt gegen Frauen ins öffentliche Bewusstsein holen und den betroffenen Frauen Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzeigen.

Zum Symbol für Gewalt an Frauen werden an diesem Tag rote Schuhe.

Die mexikanische Künstlerin Elina Chauvet hat sie bei einer Kunstaktion 2009 erstmals eingesetzt. Die Initiatorinnen der Aktion in Wertheim haben so viele gebrauchte Damenschuhe gesammelt, wie Frauen im Main-Tauber-Kreis im Jahr 2021 Gewalt angetan wurde.

Daniela Schleich übernahm den roten Farbanstrich der 115 Schuhpaare. Sie nutzte dafür ihre Autolackiererei in Altfeld als Aktionswerkstatt. Die Installation der roten Schuhe erfolgt vor dem Kulturhaus in der Bahnhofstraße 1. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hat seine Teilnahme zugesagt. Vertreterinnen der teilnehmenden Organisationen werden das Beratungsangebot für betroffene Frauen vorstellen. Es gibt einen Infostand des Vereins Frauen helfen Frauen. Gezeigt wird auch der Film „Das Schweigen brechen“. In der Stadtbücherei ist ein Büchertisch zum Thema aufgebaut. stv