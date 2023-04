Freie Bürger Wertheim in Nassig unterwegs

Wertheim. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die der Freien Bürger Wertheim in Nassig.

Bei einem Ortsrundgang mit Ortsvorsteher Volker Mohr gab dieser einen Überblick über die Infrastruktur der größten Wertheimer Ortschaft. Angesichts von Kindertagesstätte, Grundschule, Wildbachhalle, Supermarkt, Gaststätten, Metzgerei und Bankfiliale sprach er von einer „Vollversorgung“. Künftig werde man sich mit vier großen Themen beschäftigen: Erneuerung der Ortsdurchfahrt, Nahwärmeversorgung, Neubaugebiet „Welzkübel“ sowie der Bau von Windenergieanlagen im Schenkenwald.

Auf der Prioritätenliste des Landes stehe der Ausbau der Miltenberger Straße auf Platz eins. Da der Untergrund für Panzer ausgelegt sei, werde diese wohl sehr aufwendig. Eine Herausforderung sei auch die Koordination mit der Stadt. Kurz fasste Mohr die Voraussetzungen für den Bau von sieben Windenergieanlagen im „Schenkenwald“ zusammen. Ein weiteres Thema war unter anderem das Neubaugebiet „Welzkübel“, das Mohr als „Filetlage“ bezeichnete.

An den Ortsrundgang schloss sich die Hauptversammlung an. Zunächst gratulierte Vorsitzender Marcus Götz dem langjährigen Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Hogh zum 70. Geburtstag und dankte für seinen Einsatz. Dann gab er einen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Er erinnerte an Besuche im Jugendhaus und der Musikschule Wertheim. Nach den Berichten wurde auf Antrag des Kassenprüfers Axel Kempf der Vorstand einstimmig entlastet.

Songrit Breuninger berichtetet aus der Arbeit im Gemeinderat. Sie schilderte sie den Diskussionsstand über die Vergaberichtlinien für Bauplätze nach einem Punktesystem. Eine Neuregelung müsse absolut rechtssicher sein. Ferner berichtete sie über den Feuerwehrentwicklungsplan und den Bereich der alternativen Energiegewinnung wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden ist die Zusammenarbeit mit der Verwaltung nicht optimal, da durch die neue Struktur der Verwaltung einige Ansprechpartner und Abläufe neu seien. Das bestätigte Manfred Busch, der die Gemeinderatsarbeit als „holprig“ bezeichnete.

Bernd Maack berichtete über die Entwicklung im Bereich Stadtmarketing. Marcus Götz informierte über die Konstitution des Stadtteilbeirats Innenstadt. Nach einem Hinweis von Volker Mohr, der die Situation im Kindergarten Nassig aufzeigte, entzündete sich eine lebhafte Diskussion über die Höhe der Kindergartengebühren, die in Wertheim im Vergleich mit den bayerischen Nachbargemeinden deutlich höher seien.

Zum Schluss gab Marcus Götz einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten. fbw