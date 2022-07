Französischer Markt

Wertheim. Zum sechsten Mal findet der Französische Markt in Wertheim statt. Von Dienstag, 12. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, präsentieren Händler aus Frankreich kulinarische Köstlichkeiten und typische Produkte aus ihrem Heimatland auf dem Mainplatz. Mit Beatrice Delorme aus Lyon übernimmt eine neue Veranstalterin den beliebten Markt. Gemeinsam mit ihren Händlerkollegen tourt sie bereits seit 15 Jahren durch Deutschland und verwöhnt die Marktgänger mit französischen Originalen. Die Händlerinnen und Händler bieten in Wertheim kulinarische Spezialitäten kleiner und mittelgroßer Hersteller, die mehrheitlich nicht im Supermarkt erhältlich sind. Dazu gehören verschiedene Käsesorten, Salami, Schinken, Oliven und Olivenöle, Trockenfrüchte, Baguettes, Schokoladenbrötchen, Brote und Kuchen. Fast alle Produkte können vor dem Kauf probiert werden, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Für den Verzehr vor Ort gibt es Flammkuchen, Käseteller, Crêpes und Wein.

