Handgefertigt und nachhaltig

Rothenburg. „Vor toller Kulisse ein so einzigartiges und vielseitiges Warenangebot“: So äußerten sich begeisterte Besucher bei dem Markt „Handmadeart“ vor einem Jahr. Auch in diesem Jahr hält er wieder Einzug in die Reichsstadt hält. Am 9. und 10. Juli von 11 bis 18 Uhr richtet die Hofheimer Eventagentur evendon nun den dritten Markt für Design, Nachhaltiges und Genuss aus. Wieder direkt im Herzen der romantischen Altstadt und in Kooperation mit dem Team Tourist Information der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Label „Beverly Berlin“ und mehr als 50 weitere Aussteller aus Rothenburg, der Region und aus weiten Teilen Deutschlands sind bei der 3. Auflage des besonderen Marktes dabei. So verschieden die Künstler alle sind: die Liebe zu „handgefertigtem“, originellem und professionellem Design wie auch den Blick auf nachhaltige Produkte haben sie alle gemeinsam. Bei vielen gehört ebenso der Wunsch dazu, die Welt mit ihren Produkten ein kleines Stück besser zu machen. So zum Beispiel die Dresdener Manufaktur Toff & Zürpel, die sich auf wiederverwendbare Bienenwachstücher spezialisiert hat als idealen Ersatz für Plastik und andere Einwegmaterialien. Der Markt findet am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Grünen Markt, rund um die Jakobskirche, Kirchplatz, Feuerkessel und Rosmaringäßchen statt.