Neckargerach. Nur wenige Minuten Fußweg sind es vom Bahnhof in Neckargerach zur Marktfläche des Naturparkmarktes rund um den Minneburgplatz und das Rathaus. Somit sind die Voraussetzungen bestens, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und so nicht nur klimafreundlich, sondern dank des Neun-Euro-Ticketes auch kostengünstig zum Naturparkmarkt zu kommen. Erstmals findet am Sonntag, 17. Juli, ein Naturparkmarkt in Neckargerach statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die über 50 Anbieter aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald präsentieren von 11 bis 18 Uhr ihre Produkte aus der Heimat. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Angebot an Produkten „Made in Naturpark Neckartal-Odenwald“ freuen.

Viel zu entdecken

Auf diesem Markt sind die Besucher eingeladen, kulinarische Köstlichkeiten der Heimat zu genießen, vielfältige regionale Produkte einzukaufen sowie das bunte Mitmachprogramm für Klein und Groß auszuprobieren.

Mehr zum Thema Eröffnung „Eine Bereicherung des grünen Bands“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freizeit und Erholung Wald wird als Erholungsort immer wichtiger Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ausschusssitzung Viele Baustellen an der Frankenbahn Mehr erfahren

Der Naturparkmarkt ist das Schaufenster für regionale Produkte und bietet regionaltypische Besonderheiten und Leckereien des gesamten Naturparks.