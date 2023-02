Floriansjünger freuen sich schon auf das neue Gerätehaus

Sonderriet. Die Freiwillige Feuerwehr Sonderriet traf sich zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle. Im Mittelpunkt standen, nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Thomas Dillinger, die Berichte über das abgelaufene Jahr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Wehr hatte insgesamt fünf Einsätze zu verzeichnen, darunter das Löschen eines Flächenbrands. Ursache war eine herabgerissene Stromleitung, durch die sich ein reifes Getreidefeld entzündete. Glücklicherweise konnte das Überspringen der Flammen auf den angrenzenden Wald durch das rasche Eingreifen verhindert werden.

Schriftführer Andreas Väth ging unter anderem auf den Kameradschaftstag anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Abteilung ein. Hierzu traf man sich zu einer Wanderung rund um Sonderriet. Anschließend gab es Spanferkel. Der Maibaum wurde von der Wehr wiederum aufgestellt, und auch bei der Christbaumaufstellung übernahmen die Mitglieder die Bewirtung. Durch das Ende der Coronamaßnahmen konnte ab Februar wieder der Übungsbetrieb aufgenommen werden.

Mehr zum Thema Freiwillige Feuerwehr „Wir rennen da rein, wo andere rausrennen“ Mehr erfahren Abteilungswehr Balsbach Patrick Eppel neuer Kommandant Mehr erfahren Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Kupprichhausen Ein Hauptaugenmerk lag auf der Nachwuchsarbeit Mehr erfahren

Dem Bericht von Kassier Timo Oetzel war ein kleines Plus zu entnehmen. Klaus Kempf, der mit Jochen Gall die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Jugendwart Philipp Kellner berichtete von zehn Treffen der Jugendlichen. Nach längerer Coronapause trifft sich der Nachwuchs seit Mai wieder regelmäßig. Das Team unterstützte auch die Ortsverwaltung und sammelte am Volkstrauertag für die Kriegsgräberfürsorge. Insgesamt wurden 2022 vier neue Jugendliche in die Wehr aufgenommen.

Clemens Frenzel, der seit letztem Jahr in Sonderriet wohnt, wurde durch den Abteilungskommandanten per Handschlag in die Wehr aufgenommen. Er war zuvor Mitglied der Feuerwehr in Röttbach.

Der stellvertretende Abteilungskommandant Mike Kempf wurde für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Er wurde außerdem zum Oberlöschmeister befördert. Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Thorsten Klein ausgezeichnet. Bereits 40 Jahre sind Uwe Kraft und Jochen Garrecht aktive Feuerwehrmänner.

Stadtbrandmeister Thorsten Schmidt dankte den Feuerwehrmitgliedern für ihre Arbeit. Er freute sich darüber, dass 2022 endlich wieder viele Ausbildungen angeboten werden konnten, die nötig seien, um den Ausbildungsstand der Gesamtwehr zu halten und zu erweitern.

Ortsvorsteher Udo Kempf bedankte sich beim Stadtbrandmeister für die Unterstützung der Planung zum Gerätehausneubau. Gemeinsam mit der ganzen Abteilung freue er sich auf den Baubeginn. Seitens der Ortsverwaltung sei darauf gedrängt worden, dass ein zusätzliches Erdkabel zur Stromversorgung nach Sonderriet gelegt wird. Dies soll in diesem Jahr angegangen werden. Damit würden die vermehrten Stromausfälle hoffentlich der Vergangenheit angehören und die Wehr müsse nicht mehr so häufig bei Stromausfällen das Gerätehaus besetzen.

Bei der Versammlung wurden darüber hinaus aktuelle Baupläne für das neue Gerätehaus präsentiert, die das Bauamt der Stadtverwaltung erstellt hat. Für die durchdachten Entwürfe gab es lobende Worte. Die gesamte Wehr freut sich auf den Baubeginn, der eventuell noch in diesem Jahr erfolgen wird. Aktuell laufen hierfür die Zuschussanträge für die Fördergelder.

Bevor der Neubau begonnen werden kann, muss das jetzige Gerätehaus abgerissen werden. Während der Bauphase wird die Wehr dann ihr provisorisches Domizil in der alten Dreschhalle finden.