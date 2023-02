Patrick Eppel neuer Kommandant

Balsbach. Bei der Generalversammlung der Feuerwehr-Abteilung Balsbach blickte Abteilungskommandant Christian Allabar nach Begrüßung und Regularien auf das ereignisreiche Jahr 2022 zurück. Er berichtete über die Fahrzeugbeschaffung bis hin zur Übergabe, die zahlreich besuchten Lehrgänge, die vielen Übungen und von insgesamt neun Feuerwehreinsätzen. Zusätzlich übernahm man die Verkehrsregelung am Sportgelände Wagenschwend für das Jahrhundertspiel SV Wagenschwend – SV Waldhof Mannheim sowie dem Martinsumzug im November in Balsbach.

Im Anschluss folgten der Jahresbericht von Daniel Schwing sowie der Kassenbericht von Patrick Eppel. Eine vorbildliche Kassenprüfung wurde ihm von Andreas Ebert und Raphael Hemberger bescheinigt.

Bürgermeister Thorsten Weber, Gesamtkommandant Karl Wendel und Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr bedankten sich bei Christian Allabar für die herausragende Führung der Abteilungswehr. Weber zeigte die umfangreichen Investitionen der Gemeinde im Bereich der Feuerwehr auf, merkte aber auch kritisch an, dass die Förderungen im Feuerwehrbereich immer mehr den Charakter eines „Nasenwassers“ haben.

Karl Wendel informierte über die Umstellung auf Digitalfunk, die erfolgreich eingeführte „Alamos“-Alarmierung, die „S One“ Einführung und ging auf den weiterhin konsequent in der Umsetzung befindlichen Feuerwehr-Bedarfsplan ein.

Anschließend berichtete Siegfried Berger über die letzten 20 Jahre. In dieser Zeit hat sich in der freiwilligen Feuerwehr in Balsbach viel getan: Vom Umbau des Feuerwehrkellers im Vereinsheim über den Umzug 2010 in das neue Gerätehaus, mit der gleichzeitigen Übergabe des GWTS bis hin zur Übergabe des neuen MLF im Jahr 2022.

Einstimmig gewählt wurden Patrick Eppel als Abteilungskommandant und Simon Sanns als sein Stellvertreter. Die neu gewählten Ausschussmitglieder sind Michael Kaiser und Raphael Hemberger. Neuer Kassier ist Nico Roos.

Nach den Wahlen bedankten sich Bürgermeister Weber, Gesamtkommandant Wendel, Kreisbrandmeister Kirschenlohr und Ortsvorsteher Ebert bei Christian Allabar und Siegfried Berger für die Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren. Ebenso galt der Dank dem neuen Führungsteam für die Bereitschaft, sich bei der Feuerwehr zu engagieren.

Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft ehrte Kreisbrandmeister Kirschenlohr Matthias Kemmerer und Sven Schäfer. Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze überreichte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Thomas Link an Andreas Ebert und Timo Scheuermann. Die Ehrennadel in Silber erhielten Christian Allabar, Siegfried Berger und Ehrenkommandant Erwin Schäfer.

Aufgrund der Fortbildungen- und Lehrgangsteilnahmen wurde Simon Sanns in der Generalversammlung durch Bürgermeister Thorsten Weber und Kommandant Karl Wendel zum Löschmeister befördert.