Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Heime in der Region Einrichtungsbezogene Impfpflicht im Main-Tauber-Kreis: "Wie eine Watsche ins Gesicht"

Noch nie war die Situation in den Alten- und Pflegeheimen so angespannt wie in diesen Tagen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht tut dabei ihr Übriges. Die jeweiligen Verantwortlichen in den Heimen der Region beziehen Stellung.