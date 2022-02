Covid-19-Studie zeigt: Qualität der Antikörper ist wichtig

Neckar-Odenwald Corona: 398 neue Infektionen im Neckar-Odenwal-Kreis

Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises übermittelte dem Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart am Mittwoch 398 neue Corona-Infektionen für den Landkreis. Seit Pandemie-Beginn haben sich nachweislich 19 520 Personen mit dem Erreger infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1889 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut LGA auf 1313,7. Bürgertelefon des Landratsamtes Aufgrund zunehmender Fallzahlen bietet das Landratsamt das Bürgertelefon zum Corona-Virus bis auf Weiteres auch wieder an Samstagen an. Geschulte Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie ab dem kommenden Wochenende samstags von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Das Landratsamt wird dieses Angebot auch in Zukunft immer abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen weiter anpassen. mg/Bild:dpa

