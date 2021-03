Schon von weitem sind Frank Berkenhoff, Leiter des Amts Heilbronn des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, (vb-bw) und Projektleiter Ergin Demir an ihren leuchtend gelben Westen zu erkennen. An diesem Donnerstagmorgen wollen sie gemeinsam mit dem Leiter der Außenstelle der Polizeihochschule, Richard Zorn, und Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Bauarbeiten an

...