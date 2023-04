Ehrungen bei der Wertheimer Schützengesellschaft

Wartberg. Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich nun die Mitglieder der Schützengesellschaft Wertheim in der Vereinsanlage auf dem Wartberg. Dabei standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Oberschützenmeister Roland Treu erklärte, habe man nach dem Sinken der Coronazahlen wieder zu einem ordentlichen Schießbetrieb übergehen können. Er erinnerte an das Drei-König-Schießen als erste Veranstaltung in diesem Jahr, die von Sportleiter Jan Dirk Graf organisierten Vereinsmeisterschaften und an das Training der Bogenschützen. Zudem informierte Treu über das Oberschützenmeister-Gespräch in Buchen, bei dem ihn Michael Burger und Jürgen Wünsche begleitet hatten, und über den Landesschützentag. Froh zeigte er sich darüber, dass es 2023 wieder eine Michaelis-Messe geben wird. Abschließend würdigte Treu die Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit.

Erster Schützenmeister Jürgen Wünsche informierte über Gesetzesänderungen für die Sportschützen. Die Aufsichtspflicht am Schießstand war ein weiteres Thema. Für neue Schützen und Gastschützen sollte diese an erster Stelle stehen, wurde betont.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gut besuchte Versammlung Schützengilde Laudenbach sportlich sehr erfolgreich Mehr erfahren Hauptversammlung TV Wertheim steht finanziell auf soliden Beinen Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Ehrungen bei der Kreisjägervereinigung Mehr erfahren

Zweiter Schützenmeister Michael Burger sprach über die anfallenden Arbeiten in der Anlage. Dazu gehört die Instandsetzung der Stände 1 bis 18 ebenso wie der Freischnitt von alten Bäumen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mit Hilfe von Mitgliedern konnte vieles erledigt werden.

Es folgten der Bericht des Schatzmeisters Bernhard Schneider sowie der Kassenprüfer. Sportleiter Jan Dirk Graf sprach von guten Ergebnissen bei den Vereinsmeisterschaften. Jugendleiter Walter Jucht war mit seiner Gruppe zufrieden. Zwei seiner Schützlinge haben bei der Kreismeisterschaft Goldmedaillen errungen.

In ihrer Klasse haben auch Lutz Freund und Wilhelm Harke bei der Kreismeisterschaft einen ersten Platz und somit eine Goldmedaille erreicht.

Auf Antrag von Stefan Gläser wurde der Vorstand entlastet.

Bei den Verbandsehrungen wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Michael Diehm und Martin Sigmund, für 50 Jahre Rolf Kreß durch Michael Burger und Jürgen Wünsche ausgezeichnet. Die Erst- bis Drittplatzierten der Vereinsmeisterschaft erhielten Urkunden. sw