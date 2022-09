Dirigentin Hirsch verabschiedet

Mondfeld. Vor dem Start in die neue Probezeit feierten die aktiven Sänger des „Sängerbundes Mondfeld“ am Grillplatz am Linsenrain. Im Laufe des Nachmittags ehrte der Vorsitzende Wolfgang Runge das Chormitglied Hermann Eckert für 60 Jahre aktives Singen im Sängerbund Mondfeld. In seiner Würdigung ließ Runge auch die wechselvolle Geschichte des Chorgesanges anklingen. Er würdigte Hermann Eckert als Stütze des Chores und überreichte ihm die Urkunde des Deutschen Chorverbandes für 60 Jahre aktives Singen im Chor.

Der Geehrte bedankte sich mit launigen Worten für die Ehrung und hoffte, dass es auch noch die Urkunde für 70 Jahre Chorgesang entgegen nehmen könne.

2 Bilder Vorsitzender Wolfgang Runge ehrte Hermann Eckert für 60 Jahre aktives Singen beim Sängerbund Mondfeld (linkes Bild) und verabschiedete Dirigentin Natalie Hirsch. © Sängerbund

Nach dem erfreulichen Teil des Nachmittages kam die Stunde des Abschiedes. Der Chor verabschiedete schweren Herzens seine Dirigentin Natalie Hirsch. Wolfgang Runge ließ die Zeit ihres Dirigates noch einmal Revue passieren. In schwierigen Zeiten sei es ihr gelungen, dem Chor neues Liedgut zu vermitteln. Die annähernd fünf Jahre, in denen Natalie Hirsch den Chor geleitet habe, seien im Fluge vergangen. Als kleinen Dank überreichte er ihr eine Dankesurkunde und einen Gutschein.

Nach Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag mit dem von Natalie Hirsch einstudierten Lied „Schön wieder hier zu sein“ aus. sbm