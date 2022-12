Bunter Veranstaltungsreigen auch im zweiten Halbjahr

Wertheim. Die Stadtverwaltung, der Stadtmarketingverein und die Tourismus Region Wertheim GmbH haben gemeinsam mit weiteren Organisatoren auch für das zweite Halbjahr 2023 einen abwechslungsreichen Veranstaltungsreigen geschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht es mit dem französischen Markt, der vom 11. bis 16. Juli jeweils von 10 bis 19 Uhr stattfinden wird. Rund um den Mainplatz bieten französische Händler wieder landestypische, französische Spezialitäten an.

Das Altstadtfest

Einer der Veranstaltungshöhepunkte ist das Altstadtfest vom 28. bis 30. Juli. Bereits zum 54. Mal feiern die Wertheimer gemeinsam mit Gästen das Fest in den Gassen und auf den Plätzen in der Innenstadt. Leckereien, Verkaufsstände und vor allem Musik für jeden Geschmack locken alljährlich Tausende von Besuchern an. Das Veranstaltungskonzept ist wieder durch das Motto „Festival der Vielfalt“ geprägt. So gehören viel abwechslungsreiche Livemusik und DJ’s beim Altstadtfest einfach dazu.

„Schoppen & Schöpple“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wertheimer Weihnachtsmarkt Stimmung ist wie vor der Pandemie Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Buchener Weihnachtsmarkt Buchen: Treffpunkt bei Glühwein und Lichterglanz Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stimmungsvolle Rückkehr Wertheimer Weihnachtsmarkt eröffnet Mehr erfahren

Am 15. August kommen die Weintrinker auf ihre Kosten beim „Shoppen & Schöppeln“. Dann rollt der Wertheimer Einzelhandel den roten Teppich aus und lädt zum Einkaufen in die Altstadt ein. Rund 50 Geschäfte sowie sämtliche Restaurants, Cafés und Eisdielen haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Höhepunkt ist die große Weinprobe, zu der der Stadtmarketing Verein und der Wertheimer Einzelhandel einladen. Ab 14 Uhr können den ganzen Tag lang 35 regionale Weine in 35 Geschäften kostenfrei probiert werden. Die Besucher dürfen sich außerdem über tolle Aktionen in und vor den Geschäften freuen.

Tag des offenen Denkmals

Für alle Historiker und Architekturinteressierten ist der 10. September ein wichtiges Datum. An diesem Tag öffnen von 10.30 bis 20 Uhr ausgesuchte Denkmäler wieder ihre Pforten. Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ steht dieses Jahr unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz.“ In Wertheim findet dazu eine Führung zu Häusern mit Denkmalcharakter statt.

Endlich wieder Messe

Die Wertheimer Michaelismesse ist der alljährliche Höhepunkt der Großen Kreisstadt Wertheim. Mehrere Jahre mussten die Wertheimer auf dieses beliebte Fest verzichten. Doch vom 30. September bis 8. Oktober ist es endlich wieder soweit, auf dem Festplatz um die Main-Tauber-Halle wird wieder gefeiert. Eröffnet wird das traditionsreiche Volksfest mit dem Schützenruf und dem großen Festumzug. Der „Tag der Deutschen Einheit“ während der Messewoche ist verkaufsoffener Feiertag. Mit der Schlossbeleuchtung und einem prächtigen Feuerwerk klingt die Wertheimer Michaelismesse aus.

Sehr beliebt ist auch der Bauernmarkt. Er findet am 5. November von 13 bis 18 Uhr statt. An diesem Tag wird die Wertheimer Innenstadt zum Anziehungspunkt für die ganze Region. Der Bauernmarkt lockt mit rund 50 Verkaufs- und Informationsständen in die Altstadt und an den Mainvorplatz. Die Vielfalt reicht von landeswirtschaftlichen Erzeugnissen über Fisch, Käse, Ziegenwurst und Wildspezialitäten, selbst Eingemachtem bis hin zu Handarbeiten, Strickwaren aus Alpakawolle, Trockengestecken, Türkränken, Korbwaren, Holzartikeln, Spirituosen, Imkereiprodukten und vielem mehr. Verschiedene Imbissstände sorgen mit ihrem Angebot für kulinarischen Genuss. Die Geschäfte in Wertheim und Bestenheid sowie im Wertheim Village sind an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Advent

Den Reigen der zahlreichen Veranstaltungen beschließt wie in jedem Jahr der Wertheimer Weihnachtsmarkt. Er wird im kommenden Jahr vom 1. bis 23. Dezember jeweils an den Adventswochenenden seine Pforten öffnen.

Eine Besonderheit des Weihnachtsmarktes ist der Mittelaltermarkt, der samstags und sonntags auf dem Mainplatz stattfindet: Gaukler, Drachenbändiger, Falkner, Feuershow, Schwertkämpfer, Musik und Speis und Trank sorgen für beste Unterhaltung.