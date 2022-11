An allen vier Adventswochenenden lockt der Wertheimer Weihnachtsmarkt in die Altstadt. Am vergangenen Freitag öffnete die traditionsreiche Veranstaltung mit Live-Musik von Donny Vox zur Glühweinparty. Jutta Bohnet und Melanie Ott (rechts) verkauften Stücke vom zwölf Meter langen Christstollen für einen guten Zweck.

© Grein