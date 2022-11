Wertheimer Weihnachtsmarkt eröffnet

Endlich wieder ein klassischer Weihnachtsmarkt. Darüber freuen sich Verantwortliche und Gäste gleichermaßen. Am gestrigen Freitagabend wurde der Weihnachtsmarkt in der Altstadt eröffnet. Er erfreut Einheimische und Gäste an allen vier Adventswochenenden. Innenstadtmanager Christian Schlager und Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, freuten sich, dass man nach zwei Jahren ohne

