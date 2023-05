„Blasmusik am Sonntag“ startet wieder

Bronnbach. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht die Veranstaltungsreihe „Blasmusik am Sonntag“ im Abteigarten des Klosters Bronnbach in diesem Jahr weiter. Der erste Termin ist am Sonntag, 14. Mai, mit einem Konzert des Musikvereins Unterschüpf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das neue Veranstaltungsformat ist im vergangenen Jahr super angenommen worden. Von Termin zu Termin haben wir mehr Gäste begrüßt“, sagt Frank Mittnacht, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Der Musikverein Unterschüpf besteht seit 1961 und spielt im Boxberger Stadtteil regelmäßig bei vielen Veranstaltungen wie zum Beispiel beim Maibaumfest, bei der Kerwe mit Hammeltanz, beim Bockbierfest oder beim Umzug an St. Martin. Darüber hinaus tritt der Musikverein bei vielen Festveranstaltungen in der näheren und weiteren Umgebung auf.

Mehr zum Thema Start in die Saison Jagsttalbahn fährt wieder Mehr erfahren Musikverein Schlierstadt zog Bilanz Neue Musiker sollen gewonnen werden Mehr erfahren 50. Partnerschaftsjubiläum „Freundschaft, die nicht enden soll“ Mehr erfahren

Bis einschließlich September finden einmal im Monat, jeweils sonntags, Konzerte von Blaskapellen im Abteigarten statt. Neu ist in diesem Jahr die Uhrzeit für die Konzerte:.

Der Auftritt der Musikkapellen wird jeweils von 14 bis 15.30 Uhr stattfinden. Nach dem Auftakt am 14. Mai ist der nächste Termin der 18. Juni mit einem Konzert des Musikvereins Eintracht Külsheim 1925. Am 16. Juli wird die Musikkapelle Lengfurt auftreten, am 13. August dann die Musikkapelle Dertingen und zum Abschluss am 17. September der Musikverein 1900 Rauenberg. lra