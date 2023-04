Neue Musiker sollen gewonnen werden

Schlierstadt. Turnusgemäß fand die Jahreshauptversammlung des Musikvereins im Feuerwehrheim statt. Nach der Begrüßung durch Vorstand Eckhard Link gab Schriftführer Rico Schreiber Einblick in die Vereinsstatistik im zurückliegenden Berichtszeitraum 2022.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Probemäßig habe sich die Situation durch die entspannte Coronasituation wieder halbwegs normalisiert. Insgesamt wurden 29 Proben abgehalten und neun Auftritte gemeistert. Durchaus müsse man aber personelle Rückschläge verzeichnen. Nach wie vor gut gerüstet sei der Verein was die Finanzen betreffen, berichtete Kassier Werner Ebel. Ihm wurde von den beiden Kassenprüfern Andrea Bechthold und Carsten Bischof eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Zufrieden mit der Leistung

Dirigent Rainer Pfeiffer zeigte sich trotz personeller Verluste mit der musikalischen Leistung zufrieden: „Die Musiker, die regelmäßig zur Probe kommen, gewinnen spürbar an Qualität“, befindet Pfeiffer.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Ehrungsmarathon beim FC Schloßau Mehr erfahren Wahlen beim Musikverein Seckach Auf Hermann Schmitt folgt Simone Friedle Mehr erfahren Musikkapelle Emotionaler Abschied von Gerhard Lippert Mehr erfahren

Durchaus mache er sich aber Gedanken, wie man mehr Musiker zur Probe animieren oder mittelfristig auch Nachwuchs und neue Musiker gewinnen könne. Zu diesem Punkt schilderte Lea Münch in Vertretung für die verhinderte Jugendleiterin Marie Grimm einige Überlegungen. Im Lauf des Jahres möchte man die Suche nach Jungmusikern und vielleicht auch Wiedereinsteigern intensivieren.

Im Bericht des Vorsitzenden erläuterte Eckhard Link verschiedene Aktivitäten aus 2022. Musste der beliebte BlechBatscherBall 2022 noch pandemiebedingt entfallen, so konnte er 2023 wieder stattfinden. Wetterbedingt musste das Maibaumfest im letzten Jahr kurzfristig abgesagt werden, soll es jedoch am Samstag, 29. April, wieder traditionell und mit Blasmusik stattfinden. Als musikalische Höhepunkt nannte der Vorsitzende den Auftritt beim Erntedankfest des Musikvereins Götzingen und das inzwischen traditionelle „Weihnachtsspielen“ der beiden Musiker Marie Grimm und Tobias Münch.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger nahm, verbunden mit einem Grußwort die einstimmige Entlastung des Vorstands vor. In seinen Worten machte er die Bedeutung des Musikvereins für das kulturelle Leben im Ort deutlich. Danach leitete er zur Wahl des Vorsitzenden über. Hier erklärte sich Eckhard Link bereit, das Amt nochmals zu übernehmen, allerdings mit dem Zusatz, dass es absehbar an der Zeit sei, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Durchaus könne er sich ein vorzeitiges Ausscheiden bei der nächsten Jahreshauptversammlung vorstellen. Eckhard Link wurde dann wiedergewählt. Als Nachrückerin in den Beirat wurde Anna Bischoff für Johanna Schneider gewählt.

Beim Tagesordnungspunkt Ehrungen angelangt wurden Lea Münch, Fabian Müller und Johanna Schneider für zehn Jahre aktiven Musikerdienst geehrt. Für über 30 Jahre im treuen Dienst des Vereins erhielt Schlagzeuger und Sänger Peter Süssenbach eine Auszeichnung des Vereins.

Gemeinsame Proben

Allen Geehrten dankte auch Bürgermeister Jürgen Galm. Es sei immer gut zu wissen, wenn man sich auf seine Mannschaft verlassen könne. Unter dem Punkt Verschiedenes gab der Zweite Vorsitzende Tobias Münch noch einige Erläuterungen zu einer angedachten freundschaftlichen Kooperation mit dem Musikverein Osterburken, wenn es um Unterhaltungsmusik geht. In ersten Gesprächen habe man sich darauf verständigt, zwischen den beiden Vereinen immer wieder gemeinsame Proben anzusetzen, um sich besser kennenzulernen. Ebenso wurde ein Ausflug im Herbst ins Auge gefasst. Abschließend dankte Eckhard Link allen, die dem Verein trotz mancher Widrigkeiten die Stange halten und das Vereinsleben fördern.