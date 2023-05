Königheim/Scheifling. Seit nunmehr 52 Jahren besteht die Gemeindepartnerschaft zwischen Königheim und dem österreichischen Scheifling/St. Lorenzen. Nachdem besonders Corona in den vergangenen beiden Jahren eine Jubiläumsfeier verhindert hatte, bot nun das Treffen der beiden Musikvereine in der Steiermark den perfekten Rahmen, um den „offiziellen“ Teil nachzuholen. Wie der Obmann des gastgebenden Vereins, Robert Petz, dabei unterstrich, bestehe seit über einem halben Jahrhundert „eine Freundschaft, die nicht enden soll“.

Erste Kontakte 1965

1965 haben Musiker aus der Steiermark erstmals ihre Musikkameraden in Königheim besucht; zwei Jahre später gab es den ersten Gegenbesuch. Seither treffen sich beide Kapellen regelmäßig. Sie trugen auch maßgeblich dazu bei, dass die politischen Gemeinden Scheifling und St. Lorenzen und Königheim 1971 eine Gemeindepartnerschaft besiegelten.

Mehrere Vereine besuchten sich in den Folgejahren wechselweise; nicht wenige Königheimer verbrachten ihre Urlaube in Scheifling, in der der Fremdenverkehr in vergangenen Jahrzehnten ein bedeutsamer Wirtschaftszweig war. Die Fußballprofis Gernot Sick und Daniel Offenbacher sowie der langjährige Landeshauptmann (Ministerpräsident) Josef Krainer sen. sind Söhne der 2015 zusammengeschlossenen Gemeinden Scheifling und St. Lorenzen.

Freundschaften entstanden

Zwischen diesen und Königheim sind in den vergangenen Jahrzehnten viele deutsch-österreichischen Freundschaften gewachsen und gepflegt worden, stellte Scheiflings Bürgermeister Reif in seiner Ansprache beim Freundschaftskonzert heraus und gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass – wie beim Treffen zu sehen – immer wieder auch neue Freundschaften entstehen. Die Grundgedanken von Gemeindepartnerschaften seien auch heute noch aktuell, gab Reif zu verstehen und wünschte der Partnerschaft zwischen Scheifling und Königheim „weitere erfüllte Jahrzehnte“. An seinen Kollegen Krug überreichte Reif eine Grafik des renommierten Scheiflinger Künstlers Rudolf Hirt, der in diesem Werk den Partnerschaftsgedanken aufgegriffen hat.

Wie zuvor der Königheimer Musikvereinsvorsitzende Daniel Achtetter und der Scheiflinger Bürgermeister, bekräftigte auch Ludger Krug, der die Grüße der Gemeinde Königheim überbrachte, dass es auch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa wichtig sei, den Austausch und Begegnungen im Rahmen von Partnerschaften über Landesgrenzen hinweg zu pflegen. Er dankte besonders den Musikkapellen, von denen die Partnerschaft in besonderem Maße getragen werde. Als Geschenk hat Krug eine hölzerne Park-Doppelliege mitgebracht. Sie wird voraussichtlich auf der Grünfläche am Hauptplatz aufgestellt, der vor einer umfassenden Neugestaltung steht.

An Wurzeln erinnert

Beim Treffen erinnerten alle Redner auch an die Wurzeln der Partnerschaft: Die Freundschaft der Kriegskameraden Paul Gassenbauer (Königheim) und Karl Großauer (Scheifling), die sich Anfang der 1960er Jahre erstmals wieder trafen, habe in den beiden Gemeinden zu weiteren privaten freundschaftlichen Kontakten geführt, aus denen schließlich der Wunsch zahlreicher Musiker entsprungen ist, eine Partnerschaft zwischen den Musikvereinen zu gründen, die seit nunmehr fast 60 Jahren Bestand hat.

Mit einer besonderen Reminiszenz an die Ursprünge der Gemeindepartnerschaft überraschte Gottfried Reif die Besucher des Konzertabends von Gottfried Reif: Er verlas einen jüngst erst wiederentdeckten Brief von Paul Gassenbauer, der im Frühjahr 1949 erstmals nach Kriegsende an seinen Kriegskameraden Großauer geschrieben hat. Die Gemeinde hat das Schreiben an Groß-auers Adresse weitergeleitet. Der daraufhin wieder zustande gekommene Kontakt sei nach den Schrecken des Krieges besonders auch vom Wunsch der einstigen Soldaten nach Völkerverständigung und dauerhaftem Frieden geprägt gewesen und habe in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu vielen persönlichen Freundschaften und zu einer Gemeinde-Jumelage geführt

Große Gastfreundschaft

Schon beim Konzert, aber besonders beim Abschied am Montagvormittag dankten Bürgermeister Krug sowie Musikvereinsvorsitzender Achstetter und Dirigent Zimmermann den Scheiflinger Freunden für die einmal mehr bewiesene große Gastfreundschaft, für die man sich in drei Jahren in Königheim revanchieren will.