Jagsttalbahn fährt wieder

Dörzbach. Der Beginn der Fahrsaison der Jagsttalbahn ist zur Jagsttalwiesenwanderung am 13. und 14. Mai. Am zweiten Mai-Wochenende findet anlässlich der Jagsttalwiesenwanderung der erste Fahrtag des Jahres bei der Jagsttalbahn in Dörzbach in der Bahnhofstraße 8 statt.

Auf der Nebenbahn von Möckmühl nach Dörzbach wurde 1988 der Betrieb eingestellt, seit 2021 findet innerhalb des ehrenamtlich aufgearbeiteten Bahnhofs Dörzbach wieder Fahrbetrieb mit historischen Fahrzeugen statt. Der Museumszug, der zum ersten Mal auch den Post- und Packwagen 89 (Baujahr 1900) mitführt, pendelt zwischen 11 und 17 Uhr innerhalb des Bahnhofs Dörzbach.

Der Lokschuppen und das Bahnhofsgebäude sind geöffnet, die historischen Fahrzeuge und Anlagen können besichtigt werden. Um 14, 15 und 16 Uhr finden Führungen statt. Dazu gibt es Kaffee, Kuchen, kalte Getränke und Bratwurst. Auch Souvenirs und Literatur von der Jagsttalbahn können im Lädle erworben werden. Der Eintritt ist frei, eine Fahrt kostet drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder bis 14 Jahre.

Sonderbusfahrplan

Unter www.jagsttalwiesenwanderung.de findet man den Sonderbusfahrplan sowie weitere Informationen zum Veranstaltungswochenende. Weitere Fahrtage finden am jeweils zweiten Sonntag des Monats bis September statt (11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September).