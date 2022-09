Bronnbach. Die Veranstaltungsreihe „Blasmusik am Sonntag“ im Kloster Bronnbach geht am Sonntag, 18. September, zu Ende. An diesem Tag wird die Musikkapelle Gelchsheim im Abteigarten spielen.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen des Landratsamts des Main-Tauber-Kreises heißt, ist das neue Veranstaltungsformat von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen worden. „Das Konzept, eine fröhliche und familienfreundliche Atmosphäre zu schaffen und die ganze Bandbreite der musikalischen Vielfalt zu präsentieren, ist voll aufgegangen“, sagt Kulturamtsleiter Frank Mittnacht.

Und eines ist sicher: Auch im nächsten Jahr wird es wieder „Blasmusik am Sonntag“ geben, betont er.

Die Musikkapelle Gelchsheim ist ein Verein mit langer Tradition. Er feierte 2019 das 125-jährige Bestehen. Unter dem Motto „Gelchsheimer Musikanten – dein erstes Mal vergisst du nie!“ präsentiert das Oberstufenblasorchester unter der Leitung von Björn Hartmann „Kino für die Ohren“ – mit Ohrwurmgarantie.

Die musikalische Vielfalt des Repertoires erstreckt sich von böhmisch-mährischer Blasmusik über moderne Filmmelodien bis zu konzertanter, sinfonischer Musik. Über 50 aktive Musikerinnen und Musiker zählt die Musikkapelle Gelchsheim.