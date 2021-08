Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung - Wie eine FN-Umfrage an Wertheimer Schulen ergeben hat, fehlt an dem „Nachhol-Angebot“ am Ende der Ferien die sozial-emotionale Komponente Bildung während Corona: Lernbrücken beseitigen nicht alle Probleme

Ende des Monats startet an den Schulen die Lernbrücke. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gibt es allerdings nur eine statt der vorgesehen zwei Wochen. Im Gegensatz zu anderen Wertheimer Schulen fehlt hier das notwendige Personal.