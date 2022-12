Bettinger Blutspender geehrt

Bettingen. Neben der Funkmastthematik gab es in der Sitzung des Ortschaftsrat Bettingen noch weitere Themen. Anerkennung zollte Ortsvorsteher Ralf Tschöp vier Blutspenden für ihre außergewöhnliche Leistung. Anwesend sein konnte von den geehrten Spendern nur Karl-Heinz Breuninger, der für 125 unentgeltliche Blutspenden geehrt wurde. Nachgeholt wird die Ehrung von Thomas Adler (125 Spenden), Friedrich Andres (75 Spenden) und Hannelore Ollmert (50 Spenden).

Ortsvorsteher Ralf Tschöp berichtete, dass der Wunsch nach einem Hinweisschild für den Defibrillator (AED) auf dem Friedhof zum Beispiel an der nahen Bushaltestelle wird erfüllt. Im Haushalt der Stadt Wertheim stehen dafür zwar keine Mittel bereit, man könne die Kosten aber über das Grünflächenbudget des Ortes decken.

Tschöp blickte in der letzten Sitzung des Jahres auch auf das Jahr 2022 zurück und auf die großen Projekte der Zukunft. Der Ortschaftsrat habe sich zu insgesamt 13 öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen getroffen und 25 Stellungnahmen abgegebenen. „Die Öffentlichkeit der Sitzungen ist mir wichtig“, so Tschöp. Aus diesem Grund habe es monatliche Sitzungen gegeben. Als erfolgreich abgeschlossene Projekte zählte er die Aufstellung des Aushangkastens, den Beginn der Arbeiten an der Festwiese, die Pflanzung von Bäumen für Baumbestattungen auf dem Friedhof und die Arbeiten im Kindergarten zusammen mit den Eltern auf. Der Bauwagen für den Kindergarten stehe schon in den Startlöchern. Gut funktioniere auch der Betrieb des Jugendraums, lobte Tschöp die Arbeit der Jugendlichen, die dafür verantwortlich ist. Rege genutzt werde die Bettingen App.

Norma und Kreisverkehr

Große Themen aus der Vergangenheit würden das Dorf auch in Zukunft weiter begleiten. Hier nannte er die Ansiedelung eines Norma-Markts und den Bau des Kreisverkehrs, die mögliche Ansiedlung einer großen Möbelhauskette und das neue Wohngebiet auf dem Areal der ehemaligen „Schweizer Stuben“.

Lobend erwähnte er den Einsatz der Bettinger für Flüchtlinge aus der Ukraine. Aktuell leben drei ukrainische Familien im Dorf. Dank sprach der Ortsvorsteher zudem allen Bürgern für ihr Interesse an den Sitzungen und ihr Engagement im Dorf aus. bdg