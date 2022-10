Bernd Kober nimmt Lehrauftrag an

Wertheim. Der Wertheimer Rechtsanwalt Bernd Kober ist künftig auch als Hochschuldozent tätig. Der promovierte Jurist hat einen Lehrauftrag an der Dualen Hochschule des Landes, Außenstelle Bad Mergentheim, angenommen. Er bringt den Studentinnen und Studenten des Bauingenieurwesens die Juristerei näher, besonders das Baurecht.

Kober (Jahrgang 1963), der mit Partnern eine Kanzlei in Wertheim, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Buchen betreibt, hat sich im Laufe seiner Tätigkeit auf das Baurecht spezialisiert und sich über die Region hinaus einen Namen gemacht. Als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – zusätzlich ist er auch auf Handels- und Gesellschaftsrecht spezialisiert – vertritt er seit Jahren zum Beispiel Opfer von Baumängeln, was ihm im Januar dieses Jahres eine Erwähnung im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ einbrachte. Titel des Artikels: „Boom der Pfuscher“.

In diesem Bericht ging es unter anderem um den Fall einer Familie in Bielefeld, die wegen massiver Schlamperei beim Bau eines Einfamilienhauses in Schwierigkeiten geraten ist.

Kober sagte gegenüber den FN, es sei für ihn „eine Ehre“, den Lehrauftrag zu übernehmen. Neben seiner akademischen Qualifikation bringe er „20 Jahre praktische Erfahrung“ mit und könne den Studierenden vermitteln, „was tatsächlich passiert“. Es mache ihm Spaß, jungen Leuten das weiterzugeben, was er sich selbst in seiner beruflichen Praxis und dem eigenen Studium erarbeitet hat. Der Lehrauftrag umfasst etwa 50 Semesterwochenstunden plus jeweilige Vorbereitungszeit.

Baurecht sei eine „sehr spannende Kombination aus der juristischen Bewertung von Vorgängen und technisch schwierigen Zusammenhängen auf einer Baustelle.“ Es gebe kaum Gebiete, auf denen mehr „Tiefe“ zu finden sei. Allerdings gehe es auch „nicht immer freundlich“ zu, sagte Kober.